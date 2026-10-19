El Municipio de Pilar sumó nuevo equipamiento al Hospital Sanguinetti: un mamógrafo que recibieron el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

La incorporación se concretó en el marco del Día Internacional de la concientización contra el cáncer de mama y refuerza la capacidad de diagnóstico del sistema de salud pública del distrito.

El aparato se suma a la transformación integral del histórico hospital, según informó la comuna. Allí ya se incorporaron nuevos quirófanos y se renovaron la admisión, la sala de espera y el laboratorio, entre otros espacios.

Nuevas herramientas para los profesionales de la salud

Al referirse a la llegada del mamógrafo, el jefe comunal puso el acento en el respaldo a los equipos médicos de todo el distrito: “Nos llena de alegría recibir este nuevo mamógrafo en nuestro Hospital Sanguinetti. Para nosotros es fundamental poder brindar nuevas herramientas para los profesionales de la salud de todo Pilar y reforzar el sistema de salud pública para cuidar la salud de la comunidad”, señaló Achával.

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Atender a más vecinas con diagnóstico temprano

Por su parte, el secretario de Gobierno destacó el impacto que tendrá el equipo en la atención de las mujeres de Pilar: “Este nuevo equipamiento es muy importante, porque nos permite atender a muchas más vecinas en nuestro distrito y trabajar en el diagnóstico temprano y la prevención”, indicó Laurent.

Obras, equipamientos y tecnologías para un mejor servicio

En tanto, la secretaria General se refirió a la continuidad de las mejoras en el hospital: “Seguimos transformando el histórico Hospital Sanguinetti con obras y nuevos equipamientos y tecnologías que nos permiten brindar un mejor servicio”, expresó Peralta.

Del acto también participaron el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

Al cierre, Achával también se refirió a lo que viene para el sistema sanitario local: “Vamos a seguir trabajando para transformar la salud en todo el distrito”, cerró el intendente.