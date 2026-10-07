El Municipio de Pilar presentó las obras de modernización que se llevaron adelante en el Hospital Juan C. Sanguinetti.

Se trata de obras que se ejecutaron en el marco del plan de transformación que la Comuna lleva adelante en ese centro asistencial y que permitieron la construcción de nuevos quirófanos y tareas de mejora en la infraestructura existente del histórico centro de salud.

Además de los quirófanos, el nosocomio también sumó nuevo equipamiento y tecnología.

En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió los trabajos junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y al equipo médico del hospital.

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“Estamos renovando por completo el histórico Hospital Sanguinetti con nuevos quirófanos, obras de infraestructura, nuevo equipamiento y más tecnología, tal como venimos trabajando desde hace años para fortalecer y modernizar todo el sistema de salud público del distrito", expresó el jefe comunal.

Y agregó: "Con el objetivo de cuidar y salvar las vidas de nuestros vecinos y vecinas construimos tres hospitales: el Hospital Central, el Hospital Odontológico y el Hospital de Presidente Derqui; y seguimos trabajando para ampliar el acceso a la salud pública de calidad en todas las localidades de Pilar”.

Por su parte, Peralta expresó: “Estamos convencidos de que la salud es un derecho y vamos a seguir invirtiendo en obras y equipamiento para que Pilar tenga un servicio de salud de calidad que le cuide la vida a cada vecino”.

Las obras

Los trabajos que se están realizando incluyen la construcción de nuevos quirófanos, la refacción integral del sector de Admisión, la sala de internación, la sala de espera, los consultorios, el shock room, el laboratorio, además del recambio de pisos de forma integral en todas las instalaciones del hospital.

En la recorrida también participaron el secretario de Salud, Hernán Galimberti; la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui, el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante, y funcionarios.



