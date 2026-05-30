En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, se realizó en Pilar una jornada de concientización destinada a visibilizar la importancia de este acto solidario y promover la donación pediátrica.

La actividad tuvo lugar en el Corredor Aeróbico y contó con la participación del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta, junto a vecinos que se sumaron a distintas propuestas orientadas a generar conciencia sobre la temática.

Se trata de una actividad impulsada por el Municipio de Pilar y la familia de Felipe, el niño pilarense que recibió un trasplante de corazón y permanece en recuperación internado en el Hospital Garrahan.

De hecho, entre los vecinos participantes estuvo la mamá de Felipe, Gisela Escalante, quien desde hace varios meses viene apuntando a la necesidad de hablar del trasplante pediátrico.

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Durante la jornada, Achával destacó la importancia de continuar promoviendo la donación de órganos y acompañar iniciativas que permitan visibilizar una causa que brinda nuevas oportunidades a muchas personas.

"En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, compartimos una jornada para visibilizar la donación pediátrica y concientizar sobre la importancia de este acto que nace desde el amor y la solidaridad, y que puede salvar vidas", expresó el jefe comunal.

Por su parte, Laurent remarcó el valor de la donación de órganos como una herramienta fundamental para ofrecer nuevas oportunidades a quienes esperan un trasplante.

"La donación de órganos es un acto de solidaridad fundamental. Para nosotros, promover esta causa es muy importante porque representa una nueva oportunidad para muchas familias", señaló.

En tanto, Peralta puso el foco en la necesidad de continuar impulsando acciones de concientización junto a la comunidad.

El intendente Achával junto a funcionarios y Gisela Escalante, la mamá de Felipe.

"La donación de órganos es un acto de amor y solidaridad que puede salvar vidas. Por eso nos encontramos con la comunidad para seguir concientizando", sostuvo.

Al cierre de la actividad, las autoridades coincidieron en la importancia de seguir acompañando y difundiendo iniciativas vinculadas a la donación de órganos, una práctica que permite brindar esperanza y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

"Creemos que es fundamental acompañar y promover esta causa que brinda esperanza y nuevas oportunidades para muchas familias", cerró el intendente.