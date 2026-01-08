

Por Patricia Alba



Felipe, el bebé pilarense que recibió un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan, dio un paso más que lo acerca a poder regresar a su casa junto a su familia.



Es que a dos meses de la intervención quirúrgica que le salvó la vida, en las últimas horas el pequeño de 13 meses fue trasladado desde el sector de Terapia de ese nosocomio a una sala donde continuará con su recuperación.



Así lo relató, su mamá Gisela Escalante, quien destacó que Felipe está en un nuevo sector, con menor complejidad, desde la noche del miércoles.



En diálogo con Pilar de Todos, Gisela expresó que el corazón del pequeño “está muy bien” y que por estos días los médicos están enfocados en realizarle terapias para fortalecer los pulmones de Felipe.



“Tiene un poco de presión pulmonar, y hoy Feli es oxígeno dependiente ya que vivió trece meses con ese corazón tan grande que aplastó sus pulmones. Por el momento sigue conectado y necesita el oxígeno”, contó Escalante.



Los profesionales que atienen al niño - quien nació con una miocarditis dilatada- evaluaron que ya era tiempo de pasarlo a una sala, aunque, claro, continuará con controles y vigilancia sobre sus funciones respiratorias.

Desde hace unas horas, destacó la mamá de Felipe, están “en una nueva etapa y con un pie más cerca de casa”.



Para lograr ese anhelado objetivo, todos los días van realizando desconexiones del oxígeno para que Felipe practique respirar por sí solo.



Actualmente, contó Gisela, “hace diez horas de desconexión y después se vuelve a conectar al respirador para dormir”.



La meta de los médicos es que el niño esté veinticuatro horas desconectado del respirador, y que no se registren cambios en sus parámetros vitales. Recién ahí podrán evaluar la posibilidad del alta médica.





Nueva Sala

Gisela relató que Felipe ya regaló sonrisas al personal médico que, al mismo tiempo, los recibieron con mucho afecto. Asimismo agradeció a quienes los acompañaron durante 5 meses en la Terapia 35 del Hospital Garrahan.



Ahora, en esta nueva etapa, Gisela y su familia apuntan a aprender todo lo que sea necesario para continuar con los cuidados para Felipe.



Y también están enfocados en, por un lado, conseguir una serie de insumos médicos que precisarán y, por otro, realizar refacciones en la vivienda de Pilar, necesarias para la recuperación de toda persona que atraviesa un trasplante.



Entre las prioridades, Felipe necesitará una cama más amplia y renovar la habitación. Tiene que estar un ambiente aireado, seco, sin humedad y sin polvo. También precisará insumos para la traqueotomía.



“Nosotros no contamos con obra social. Mi marido y yo somos trabajadores autónomos. Contamos con el apoyo del Municipio de Pilar que nos brinda ayuda”, indicó Gisela. (Para colaborar se pueden realizar donaciones al Alias: Felipecorazon.mp a nombre de Noemí Escalante)



En casa a Felipe lo esperan con ansias. “Su hermano Milo, sus abuelos son pacientes. Hace cinco meses que lo ven, solo por videollamadas, pero saben que lo verán cuando esté en casa. Lo esperan porque ahora sabemos que tenemos un Felipe para siempre”, se emociona Gisela.

“Feli es un milagro”

Mientras Felipe se recupera, su familia no deja de difundir el mensaje sobre la importancia de generar conciencia en torno a la donación de órganos pediátrica.



Y, al mismo tiempo, agradecer y honrar a la familia que, con esa decisión, les permitió tener hoy a Felipe en recuperación.



“Tomaron una decisión muy valiente y nosotros los honramos mucho. Ojalá algún día la vida nos encuentre y los podamos abrazar y agradecerles por salvar la vida de Feli. Nos dijeron tantas veces que Feli no iba a llegar, que no iba a cumplir los tres meses, no iba a llegar al año, y que haya recibido su corazón y que hoy esté estable y que estemos un paso más cerca de casa; es un milagro. Por eso, nunca dejemos de hablar de la donación de órganos. Hay muchos chicos que esperan un corazón. Esta familia está convencida de que los milagros existen y esos corazones van a llegar”, cerró Gisela.