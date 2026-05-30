El intendente Federico Achával encabezó una jornada de concientización sobre donación de órganos en el Corredor Aeróbico de Pilar.

"En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, compartimos una jornada para visibilizar la donación pediátrica y concientizar sobre la importancia de este acto que nace desde el amor y la solidaridad, y que puede salvar vidas", expuso el intendente.

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La actividad fue impulsada por el Municipio de Pilar en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, con la participación del secretario de Gobierno Santiago Laurent, la secretaria General Soledad Peralta y vecinos del distrito.

También estuvo presente Gisela Escalante, mamá de Felipe, el niño pilarense que recibió un trasplante de corazón y se recupera en el Hospital Garrahan, y quien desde hace meses viene impulsando la visibilidad de la donación pediátrica.

“Brinda esperanza a muchas familias”

Durante la jornada, el intendente reforzó la posición del municipio frente a la causa al indicar que “es fundamental acompañar y promover esta causa que brinda esperanza y nuevas oportunidades para muchas familias.”

Laurent, en tanto, enmarcó la donación como una herramienta concreta de segunda oportunidad. "La donación de órganos es un acto de solidaridad fundamental. Para nosotros, promover esta causa es muy importante porque representa una nueva oportunidad para muchas familias", señaló el secretario de Gobierno.

Peralta, por su parte, puso el acento en el trabajo con la comunidad. "La donación de órganos es un acto de amor y solidaridad que puede salvar vidas. Por eso nos encontramos con la comunidad para seguir concientizando", sostuvo.