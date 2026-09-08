Militantes de Libres del Sur realizaron esta jornada distintos escraches en sucursales bancarias del centro de Pilar, en reclamo por las altas tasas de interés que cobran los bancos y las billeteras virtuales.

La protesta se replicó en sucursales de BBVA Banco Francés y Santander, y se dio como continuidad de un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito realizado en los días previos.

Ana Barreto, referente de Libres del Sur en Pilar, encabezó la actividad y aclaró que, más allá de las entidades visitadas, el reclamo tiene un alcance mayor. "El reclamo es a los grandes bancos y las fintech, que son quienes nuclean el mayor número de morosidad y de endeudados", señaló a Pilar de Todos.

Tasas sin límite para tarjetas y billeteras virtuales

Desde la organización, señalaron que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tienen límite para incrementar sus tasas de interés, lo que —afirman— les permite cobrar hasta 40 veces la inflación anual.

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“Queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual”

“No estamos en contra de que se cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual. Asimismo, exigimos la refinanciación y devolución de los intereses exorbitantes cobrados hasta el momento”, expuso Barreto.

En tanto, también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que, desde diciembre de 2023, se perdieron más de 300.000 empleos en el país.

El endeudamiento, en números locales

La protesta se da en un contexto de deterioro sostenido de los indicadores de mora en el país, la provincia y que también repercute en Pilar.

La cantidad de pilarenses con deudas impagas trepó a 60.850 en julio, un 12,54% más que en junio, según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central. La tasa de mora de Pilar llegó a 26,35%, por encima del promedio bonaerense (21,08%) y del nacional (17,94%).

En ese mismo marco, en agosto se realizaron encuentros del Club del Trueque en Villa Astolfi, también organizados por Libres del Sur, donde vecinos intercambiaron ropa, objetos y servicios sin usar dinero ante las dificultades para acceder a alimentos y el creciente endeudamiento.