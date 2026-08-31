La cantidad de pilarenses con deudas impagas trepó a 60.850 en julio, según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). La cifra representa 6.782 personas más que en junio, un salto del 12,54% en apenas un mes, muy por encima de lo que ocurre en la provincia y en el país.

El distrito, a la cabeza del deterioro

Pilar cerró julio con una tasa de mora del 26,35%, 1,35 puntos porcentuales más que en junio, cuando el indicador era del 25%. El municipio ya supera en 5,27 puntos al promedio bonaerense (21,08%) y en 8,41 puntos al nacional (17,94%).

El monto de deuda en mora también se disparó: pasó de $196.544,71 millones a $213.297,32 millones, un incremento del 8,52%. En paralelo, la cantidad total de deudores únicos en el distrito creció a un ritmo mucho menor (4,12%), lo que confirma que el problema no es solo que haya más gente endeudada, sino que una porción creciente de esa deuda se vuelve impagable.

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La provincia también empeora, aunque más lento

En la provincia de Buenos Aires, los deudores en mora pasaron de 1,84 millones a 2,03 millones, un alza del 10,33%. La tasa de mora bonaerense subió de 20,17% a 21,08% (+0,91 puntos). El monto adeudado en esa situación creció 7,86%, hasta alcanzar los $7 billones.

Aunque el ritmo de deterioro provincial es alto, Pilar crece todavía más rápido: mientras la cantidad de morosos bonaerenses aumentó 10,33%, en el distrito el salto fue de 12,54%.

A nivel país: menos morosos, pero deudas más grandes

El panorama nacional muestra una dinámica diferente a la local. Entre junio y julio, la cantidad de personas en situación de mora bajó de 5,41 millones a 5,29 millones, una caída del 2,22%. Sin embargo, el monto total de deuda en mora aumentó 1,12%, hasta los $17,23 billones.

La combinación de ambos movimientos —menos personas pero más deuda concentrada— explica por qué la tasa de mora nacional subió de todos modos, de 17,78% a 17,94% (+0,16 puntos). El resultado es que la deuda en mora promedio por persona pasó de $3,15 millones a $3,26 millones, un incremento del 3,39%.

El cruce de los tres niveles deja un patrón claro: en el país, el número de morosos se redujo pero la deuda de cada uno se hizo más pesada; en la provincia, ambos indicadores empeoraron a un ritmo moderado; en Pilar, el fenómeno avanza en las dos dimensiones a la vez y a mayor velocidad que en cualquiera de los dos niveles superiores.

Según el Mapa de la Deuda, se considera que una persona está en mora cuando registra atrasos de entre 90 y 180 días, entre 180 días y un año, o superiores a un año, de acuerdo con las situaciones 3, 4 y 5 establecidas por el Banco Central.