El intendente de Pilar, Federico Achával, reúne 57,1% de imagen positiva en el ranking de intendentes del Gran Buenos Aires de noviembre, que lo ubica en el pelotón de los jefes comunales mejor valorados.

Achával ocupa el séptimo lugar dentro del grupo de “Los 8 mejores” del ranking, con 57,1% de imagen positiva, 40,5% de negativa y 2,4% que no sabe o no contesta. Su diferencial de imagen es de +16,6 puntos.

El relevamiento fue difundido el 3 de noviembre de 2026 por la consultora CB Global Data, en su encuesta de noviembre, que ordena a los intendentes según el diferencial entre imagen positiva y negativa.

En el primer lugar figura el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, con 61,2% de imagen positiva y 36,4% de negativa. Lo siguen el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (60,1% positiva y 35,6% negativa); el de Lomas de Zamora, Federico Otermín (59,6% y 36,8%); el de Esteban Echeverría, Fernando Gray (58,9% y 36,4%), y el de San Miguel, Jaime Méndez (56,9% y 36,8%).

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Por su parte, en el sexto lugar aparece el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani, con 28,2% de imagen positiva y 11,0% de negativa, en un registro donde 60,8% no sabe o no contesta. En el octavo lugar está la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez (56,3% positiva y 40,6% negativa).



Entre el primer y octavo puesto, en imagen positiva, la diferencia es de 4,1 puntos, prácticamente dentro del error de muestra, lo que además indica que el pelotón de los más valorados están separados por pocos puntos.

Imagen positiva que sigue en torno al 57%

Frente a la medición de octubre, Achával bajó tres puestos. Su imagen positiva se mantuvo casi sin cambios (57,1% contra 57,9%), mientras que la negativa subió de 38,0% a 40,5% y el diferencial pasó de +19,9 a +16,6 puntos. En agosto de 2026 había sido primero, con +23,6, según informó Pilar de Todos.

En el mismo período, Nardini pasó a liderar la tabla. En tanto, Gray, que había encabezado el ranking de octubre, quedó cuarto.

Achával lidera la interna peronista para gobernador

En paralelo, una encuesta de la consultora La Marquilla (Informe N° 003) ubicó a Achával primero entre los dirigentes del PJ para la gobernación de 2027, con 32,2%. Lo siguen Jorge Ferraresi (17,9%), Julio Alak (14,2%), Gabriel Katopodis (13,1%) y Mayra Mendoza (11,4%), mientras que 11,2% no sabe o no contesta.

El sondeo consultó a 1.200 casos en la provincia de Buenos Aires entre el 14 y el 17 de octubre de 2026, mediante respuesta de voz interactiva, con un margen de error de ±2,8% y 95% de confianza. Achával integra la Liga de Intendentes del PJ.