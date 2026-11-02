El intendente de Pilar, Federico Achával, lidera la interna peronista para la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2027, con el 32,2% de las preferencias, según una encuesta realizada entre bonaerenses.

El dirigente pilarense le saca 14,3 puntos a Jorge Ferraresi, de Avellaneda, que aparece segundo con el 17,9%. Más atrás se ubican el intendente de La Plata, Julio Alak, con 14,2%; el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, con 13,1%, y Mayra Mendoza, de Quilmes, con 11,4%. Un 11,2% no sabe o no contesta.

El relevamiento, al que tuvo acceso Pilar de Todos, corresponde al Informe N° 003 de la consultora La Marquilla, que consultó a 1.200 casos en territorio bonaerense entre el 14 y el 17 de octubre de 2026, mediante respuesta de voz interactiva (IVR). El universo fueron ciudadanos mayores de 16 años en condiciones de votar en la Provincia, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

Un pelotón de cuatro dirigentes muy parejos detrás

El informe de La Marquilla mide la distancia entre Achával y sus perseguidores, además del peso del intendente de Pilar entre quienes ya definieron su voto. “La distancia entre Achával y Ferraresi es de 14,3 puntos. Entre el segundo y el quinto lugar hay apenas 6,5 puntos, lo que muestra un pelotón de cuatro dirigentes muy parejos detrás del líder. Si se toma solo a quienes eligen un candidato, Achával alcanza el 36,3% de las preferencias”, señala el documento. (VER INFORME COMPLETO AL PIE DE LA NOTA)

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Los datos, LLA, el PRO y la UCR

En el espacio que integran La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, el escenario es distinto. Mauricio D’Alessandro encabeza con el 26,0%, seguido por Martín Yeza, con 8,4%, y Sebastián Pareja, con 8,1%, mientras que el 57,5% no sabe o no contesta.

Sobre esa diferencia, el informe sostiene que “la diferencia más notoria es el nivel de definición: en el peronismo, nueve de cada diez ya eligen un nombre; en la alianza de LLA, PRO y UCR, apenas cuatro de cada diez”, y resume que “Achával aparece como el favorito de la interna peronista con una ventaja clara, aunque con un grupo de dirigentes competitivos detrás”.

Una tendencia estructural

En la intención de voto para la gobernación por espacio político, el peronismo reúne el 45,5% y La Libertad Avanza el 27,3%, una diferencia de 18,3 puntos. Más atrás aparecen la izquierda, con 6,1%; el PRO, con 4,6%, y la UCR, con 2,5%, mientras que el 13,9% no sabe o no contesta.

El Lic. Martín Ramírez Tacgorian, codirector de La Marquilla, leyó esos números como un dato de fondo. “La intención de voto para la gobernación bonaerense confirma una tendencia estructural: la provincia sigue siendo el principal bastión del peronismo, que reúne el 45,5% contra el 27,3% de La Libertad Avanza, una distancia que no se revierte con un buen candidato o una campaña eficaz, sino con un cambio en el clima de opinión”, sostuvo.

Ramírez Tacgorian también se refirió a la relación entre el voto libertario y la imagen del Presidente. En la evaluación de la gestión de Javier Milei, el 65,1% la califica de manera negativa y el 24,8% de manera positiva, con un 56,0% que la considera “muy mala”. “El 27,3% libertario es prácticamente idéntico al 24,8% de aprobación de Milei, lo que muestra un voto atado a la imagen presidencial y sin un candidato provincial que lo amplíe”, indicó. En tanto, para D’Alessandro planteó un desafío: el de construir un perfil bonaerense “capaz de despegar a la oposición del desempeño del Gobierno nacional”.

La sucesión de Kicillof

Al analizar el panorama del peronismo, el codirector de La Marquilla advirtió sobre el principal reto del espacio frente a la sucesión del gobernador Axel Kicillof. “Para el peronismo, la ventaja no implica ausencia de riesgos, porque su principal desafío es ordenar sin fracturas la sucesión de Kicillof, que no puede ser reelecto”, expresó.

Sobre el lugar del intendente de Pilar en ese escenario, Ramírez Tacgorian afirmó que “en ese escenario fragmentado entre intendentes y dirigentes territoriales, Federico Achával, intendente de Pilar, se perfila como uno de los nombres con mayor proyección para encabezar la renovación". "La historia reciente demuestra, sin embargo, que la división puede ser el principal adversario de un espacio que llega como favorito”, aclaró.

Integrante de la Liga de Intendentes del PJ

Achával integra la Liga de Intendentes del PJ y lleva casi siete años al frente del Municipio de Pilar, donde asumió en diciembre de 2019.

Otros sondeos también lo ubican entre los jefes comunales mejor valorados del Gran Buenos Aires. En la medición de octubre de 2026 de la consultora CB Global Data, que releva a los 24 principales municipios del GBA, el intendente pilarense quedó cuarto, con 57,9% de imagen positiva, 38,0% de negativa y un diferencial de +19,9 puntos, 0,7 más que en septiembre, cuando fue quinto.