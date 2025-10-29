El concejal de LLA-PRO Sebastián Neuspiller destacó el triunfo de La Libertad Avanza en todo el país, y en particular en la provincia de Buenos Aires, donde recortó una diferencia de más de 15 puntos respecto a la contienda de septiembre.

Para Neuspiller en esta elección hubo “un cambio de espíritu, un cambio de actitud” vinculado a la candidatura de Diego Santilli, primer postulante a diputado nacional, luego de la renuncia de José Luis Espert.

“Fue determinante un candidato que te genera confianza, al que sienten cercano, que conoce la provincia, conoce de lo que habla. Fue el único que habló de propuestas, eso fue determinante para remontar los casi 16 puntos”, analizó Neuspiller.

En PBA LLA se impuso, de acuerdo al recuento provisorio, con el 41,45 % de los votos, contra el 40,91% que cosechó la lista liderada por Jorge Taiana, de Fuerza Patria.

El resultado, desde la mirada de Neuspiller, le da a Santilli la chance, aunque aún falten dos años, de posicionarse como un candidato fuerte parta la gobernación provincial.

“Creo que merece tener la oportunidad mínima de competir por la gobernación después de lo que hizo en el 2021 (cuando fue candidato del PRO) y ahora de vuelta en el 2025. Creo que es el principal candidato a la gobernación por mérito propio, realmente es algo que se lo ganó y queda como impuesto. Después en dos años en este país puede pasar cualquier cosa, pero creo que quedó muy bien posicionado para poder competir por la provincia de Buenos Aires. Lejos es el que más conocimiento tiene de la provincia, el que más la recorrió y el que más genera confianza en la gente”, sostuvo el edil.

Candidato a intendente

Por otro lado, Neuspiller insistió en sus intenciones de ser candidato a intendente de Pilar en 2027, cuando se realicen las elecciones generales.

En Pilar, a la inversa de lo que ocurrió en PBA, Fuerza Patria se impuso por dos puntos por sobre LLA-PRO. Para Neuspiller, no obstante, fue un empate técnico, sobre todo porque se venía de una elección paupérrima en septiembre, donde el peronismo le había sacado más de 30 puntos de diferencia al partido violeta.

“Mis ganas de ser intendente de la ciudad donde vivo, donde me siento parte de la historia por el deporte, por la medicina, siempre están. Y realmente me propuse estos próximos dos años trabajar intensamente para poder lograrlo. Y no lo quiero lograr a cualquier costo. Lo quiero lograr con cosas positivas, con propuestas positivas, con mejoras, sin destruir. Me canso escuchar la política de destruir, lo que lo que el otro no hizo o no hace. Me parece que se viene una Argentina nueva donde las propuestas tienen que ser cómo hacer las cosas diferente. El por qué hacer una cosa diferente, por qué trabajar la salud de una manera, por qué es importante bajar impuestos, todas propuestas positivas”, adelantó.

“Técnicamente (la elección en Pilar) es casi un empate. Nosotros aumentamos casi 27.000 votos y ellos perdieron casi 30.000. Es una muy buena elección. Taiana no dijo nada, se escondió, solo decían ‘frenar a Milei’, pero con qué propuestas. Santilli habló de reforma laboral, de bajar impuestos, de orden público, de terminar con los administradores de la pobreza. Fue constantemente con propuestas y eso es lo que quiere la gente”, cerró el concejal.