Pilar fue uno de los pocos distritos de la Provincia de Buenos Aires en el que Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, logró imponerse sobre La Libertad Avanza.

De acuerdo a datos oficiales, el postulante peronista reunía el 43,91% de los sufragios (80.000) votos, contra el 42,51% de Santilli (77.444 sufragios), con el 94% de las mesas escrutadas.

Santilli logró un triunfo en todo PBA, no obstante, aunque por menos de un punto de diferencia.

Con el 97% de las mesas totales escrutadas, la lista que encabezó Santilli se quedaba con el 41,47% de los votos, contra el 40,89% de la que encabezó Taiana. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, que llevó en primer término a Nicolás del Caño en su lista.

El ex PRO ganó en 112 de los 135 distritos de la provincia, y Pilar se encuentra entre los que no logró imponerse.

De todos modos, la contienda presenta un enorme matiz respecto a la de septiembre, donde Fuerza Patria, en Pilar, se alzó con el 60% de los sufragios, contra apenas el 30% de LLA.