Tras la fuerte polémica interna desatada en La Libertad Avanza de Pilar por el cambio en la coordinación política, la dirigente y concejal Solana Marchesán reconoció la existencia de tensiones dentro del espacio, aunque llamó a sostener la unidad y evitar una ruptura de cara a los desafíos electorales de 2027.

Las declaraciones llegan luego de que distintos referentes expresaran públicamente su malestar por la designación de la también edil María Ratti Repetto como nueva coordinadora, en reemplazo de la propia Marchesán, en un contexto en el que el espacio venía manteniendo reuniones para consolidar una mesa política común.

En ese marco, Marchesán planteó que los cambios forman parte de una dinámica partidaria más amplia y que se están dando en otros distritos.

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“Respecto de los cambios en la coordinación, eso lo define el partido y cuando uno es parte de un esquema debe ser orgánico para que todo funcione correctamente. Este tipo de movimientos se están dando en todo nivel, para organizar las estructuras de cara al 2027. Todos los distritos están reacomodando los equipos de trabajo”, expuso Marchesán en contacto con Pilar de Todos.

En su caso particular, indicó que asumirá otras responsabilidades en el Gobierno nacional, aunque seguirá ocupando su banca de concejal y presidiendo el bloque de La Libertad Avanza.

Diferencias

No obstante, la dirigente también dejó entrever cuestionamientos en torno a la implementación de los cambios.

“Sí, tengo algunas inquietudes respecto a las intencionalidades detrás de la designación de María Repetto. No tengo dudas que llevará adelante el rol de la mejor manera posible, (pero) sí me preocupa la contención de actores de elevada trayectoria y peso en el distrito que no fueron incluidos en ciertas convocatorias”, expuso la edil.

“Varios de ellos me manifestaron su disconformidad respecto al cambio, esto debido a actitudes previas de María al no invitarlos a ciertas actividades”, admitió la concejal, y mencionó, por ejemplo, a Martín Maganas, ex precandidato a intendente, quien había cuestionado con dureza la decisión.

En contacto con Pilar de Todos, Maganas había sido uno de los dirigentes más críticos del nuevo esquema, al asegurar que el cambio “rompe completamente” el trabajo que se venía desarrollando, al tiempo que cuestionó no solo a Repetto, a la que calificó como una “paracaidista”, sino también al dirigente provincial de Moreno Ramón “El nene” Vera, quien sería el que fogoneó los cambios, por diferencias que arrastra con Marchesán desde el año pasado.

En paralelo, el concejal Sebastián Neuspiller también se había manifestado sobre la reorganización interna, al señalar que el esquema anterior “cumplió un ciclo”, marcando otra posición dentro del espacio, aunque otras fuentes admiten que la situación es tensa y hasta “hostil”.

Sostener la unidad

Pese a las diferencias, Marchesán destacó la continuidad del trabajo legislativo conjunto con Neuspiller, y valoró el rol de otros dirigentes, varios que ya se anotaron en la carrera por la candidatura por la intendencia.

“Seguimos firmes con el primer interbloque de LLA-PRO encabezado por el concejal Sebastián Neuspiller y yo, manteniendo una coordinación de acciones impecable en el HCD. Tenemos actores relevantes, del foro alberdiano como Jorge Simermmacher con fuertes vínculos en el Austral, el campo y el sector empresarial; ex concejales como Juan Martín Tito, quien cuenta con un nivel de conocimiento destacable y viene trabajando en Pilar muy fuerte desde hace años”, ejemplificó.

“Directores de oficinas nacionales como Daniela Barrionuevo y Laura Altezor, cuyas participaciones en instancia crítica y clave como lo es la fiscalización marcaron una diferencia enorme”, añadió.

No obstante, Marchesán también advirtió por posibles fracturas en el espacio, por lo que pidió integrar a todos, al tiempo que también apuntó contra Vera.

“Confiamos en que María va a hacer un esfuerzo por mantener la mesa política consolidada intacta, ya que, si la intención es ganar, no puede haber fuga de miembros de ningún tipo. El riesgo de que se produzca una fragmentación para que esa mesa política se rompa está vigente”, alertó.

“Ayer quedó claro, luego de los festejos de Ramón Vera en redes, que conmigo se sacó un problema de encima ya que con María congenian muy bien. Con Ramón hemos tenido y tenemos nuestras diferencias, las cuales, hasta ahora, he sido capaz de dejar de lado por el bien de la tremenda labor que está procurando llevar adelante nuestro presidente Javier Milei, haciendo todo lo humanamente posible para que nuestra Argentina salga adelante”, expuso la edil, en referencia a un posteo de Vera donde se ve su mano levantando una copa de Champagne.

En ese marco, Marchesán planteó que el escenario es complejo, e insistió en la necesidad de sostener el trabajo conjunto.

“Creo que estamos ante un esquema complejo en todo sentido, pero con un propósito claro y trabajando en equipo se puede lograr el resultado esperado”, concluyó.