La Libertad Avanza en Pilar atraviesa una fuerte crisis interna que expuso divisiones profundas dentro del espacio, en momentos en que se intentaba avanzar en un proceso de unidad con miras a las elecciones de 2027.

El detonante fue el cambio en la coordinación política local, que desplazó a la edil Solana Marchesán y ubicó en su lugar a la también concejal María Repetto, una decisión que generó rechazo en parte de la dirigencia y que, según distintas fuentes, provocó la ruptura del esquema de trabajo que se venía construyendo en las últimas semanas.

Hasta ese momento, el espacio había iniciado una serie de reuniones con el objetivo de consolidar una mesa política y avanzar en propuestas de gestión en áreas clave como salud, seguridad, educación, trabajo y hacienda.

De esos encuentro, de momento, habían sido parte dirigentes que hasta hace pocas semanas no estaban dispuestos a sentarse en una misma mesa, y congregó, entre otros, a la propia Marchesán como coordinadora, los concejales Sebastián Neuspiller, Analía Leguizamón, Andrés Genna, el ex edil Juan Martín Tito, la titular de ANSES, Patricia Santoro, el exprecandidato a intendente Martín Maganas y el dirigente Jorge Simmermacher.

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“Veníamos trabajando todos bajo la coordinación de Solana Marchesán, que estaba llevando una gestión impecable, logrando que todos trabajáramos en comunión. El pedido bajó de Sebastián Pareja (titular de LLA bonaerense) a Solana, y de Solana a nosotros: trabajar en unidad, en equipo, para hacernos fuertes de cara al 2027”, expuso Maganas a Pilar de Todos.

Sin embargo, ese proceso se vio, de momento, interrumpido tras la modificación en la conducción, en una decisión que generó cuestionamientos y tensiones que ponen en riesgo el intento de construcción conjunta.

De hecho, en los encuentros anteriores siempre hacia afuera el mensaje era la búsqueda de unidad y el dejar de lado egos personales y nombres para las candidaturas, algo que se dirimiría más adelante.

“Se desconoció todo el trabajo que veníamos haciendo por un capricho de Ramón ‘el nene’ Vera, que vuelve a meter mano y pasa por arriba de todo el equipo. Vera fue el que armó la lista para septiembre del año pasado, donde sacamos apenas 29 puntos, cuando en octubre hicimos 40", añadió Maganas.

“María Repetto vino a la primera reunión únicamente a criticarnos por la fiscalización, cuando no es capaz de fiscalizar ni cinco escuelas. Es una paracaidista que cayó en 2025 en Pilar, apoyada por Ramón Vera, que también termina siendo un paracaidista y un perdedor serial de elecciones. Repetto no nos quiere a ninguno de nosotros, a nadie, entonces nos va a dejar afuera", disparó un ofuscado Maganas.

Repetto y Genna, por ejemplo, se sumaron a la bancada en el HCD La Libertad Avanza que lideraba y seguirá liderando Marchesán. La movida se generó días atrás con el mismo objetivo: mostrar que las grietas comenzaban a cerrar. Pero duró poco. Si bien la bancada seguirá funcionando de la misma manera, las diferencias son visibles.

“Repetto firmó (el integrar el bloque) con cara de c…, como si fuéramos enemigos. No quería hacerlo, se lo dijo Pareja. Nosotros entendemos que Pareja no sabe nada de esto, lo manejan Vera y Luciano Olivera (coordinador de la Primera Sección Electoral de LLA)", insistió Maganas.

“Si ella va a ser la coordinadora, va a coordinarse sola. Nosotros no vamos a estar para que nos coordinen. Esto rompe completamente el trabajo que veníamos haciendo. Hoy el equipo estaba unido, trabajando bien, con una coordinadora respetada., pero la intención de algunos, como Vera, es romper, no sabemos con qué objetivo", concluyó.

Algunos sectores matizaron las diferencias, aunque otros admitieron que el clima que se vive es “hostil”.

“Solana cumplió un ciclo de una manera muy buena; solo se decidió cambiar de coordinación, sumar aire nuevo”, expuso a este portal, en tanto, Sebastián Neuspiller, quien trabaja en interbloque con Marchesán desde 2021.

Otras fuentes consultadas por Pilar de Todos, no obstante, señalaron que las diferencias entre Vera, Ratti Repetto y Marchesán vienen desde septiembre del año pasado, cuando Marchesán cuestionó la fiscalización que diagramó “El nene” en Pilar.

“Desde ese momento Solana pasó a estar en la mira, la operaron por todos lados para sacarla del medio. La unidad nunca existió, solo fueron y serán fotos, todo muy hostil”, señalaron otros integrantes de la alianza violeta.