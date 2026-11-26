La concejal de La Matanza Leila Gianni y el coordinador del Partido Demócrata “Del Pilar”, Jorge Augusto Simmermacher, seguirán armando y consolidando Las Fuerzas del Pueblo con una conferencia en Business Place Pilar, en Parque Austral, el jueves 10 de diciembre a las 10.

La actividad llevará por título “En defensa de las empresas y del trabajo genuino” y se realizará en la avenida Sargento Cayetano Beliera 3025, en Parque Austral.

Un espacio que se sigue construyendo

El encuentro llega después del lanzamiento de Las Fuerzas del Pueblo en La Matanza, adonde Simmermacher se acercó con parte de su mesa política de Pilar para acompañar a la concejal, según informó Pilar de Todos días atrás.

En ese acto, el dirigente propuso construir un “puente de plata” para que los dos distritos canalicen los planteos del sector trabajador. Además, Simmermacher expuso que el objetivo es conformar un espacio político, con el Partido Demócrata incluido, que funcione como colectora de la candidatura de Javier Milei el año próximo.

Puede interesarte

Trabajo como “motor de dignidad”

Durante el lanzamiento, Gianni dirigió un mensaje a los presentes: “Nosotros creemos en el trabajo como motor de dignidad. Creemos en el esfuerzo. Nosotros creemos en una política transformadora, créanme que hay una fuerza, que es la que todos ustedes, hombres y mujeres, que tienen guardada en su corazón, que puede transformar las cosas, así que muchachos y muchachas pónganse de pie levanten su voz y háganse respetar y que viva Las Fuerzas del Pueblo”, expresó la concejal.

Por su parte, Simmermacher repasó el perfil económico de ambos distritos: “La Matanza tanto como Pilar han sido históricamente distritos muy importantes para el desarrollo de la actividad económica, con sus talleres industriales, emprendedores comerciales, y desarrolladores inmobiliarios; y hoy el trabajo y el esfuerzo de las familias y las PYMES sufre la desesperanza del acecho de los verdugos fiscales”, sostuvo.

Candidata a gobernadora

Simmermacher también se refirió a la propuesta política que le hizo a la concejal: que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires el año próximo. “Tal como erradicaste a los Gerentes de la Pobreza, debemos erradicar a los Verdugos del Trabajo y el Esfuerzo de las Familias y las PYMES”, concluyó.