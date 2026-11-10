El referente del Partido Demócrata en Pilar, Jorge Simmermacher, y la doctora Leila Gianni, concejal de La Matanza, estuvieron juntos en el lanzamiento de Las Fuerzas del Pueblo, la fuerza política que encabeza la edil.

Simmermacher se acercó a La Matanza junto a parte de su mesa política de Pilar, en su posición de referente del Partido Demócrata, y acompañó a la concejal en el acto.

En ese marco, propuso construir un «puente de plata» para que, desde Las Fuerzas del Pueblo, los dos distritos, “muy importantes para la Provincia”, logren canalizar serios planteos del pueblo trabajador ante quien corresponda y “se logre de inmediato el pleno empleo”, según indicó a Pilar de Todos.

Simmermacher expuso que el objetivo es conformar un espacio político, con el Partido Demócrata incluido, que funcione como colectora de la candidatura de Javier Milei el año que viene.

Durante el acto, la concejal, exreferente de LLA, dirigió un mensaje a los presentes: “Nosotros creemos en el trabajo como motor de dignidad. Creemos en el esfuerzo. Nosotros creemos en una política transformadora, créanme que hay una fuerza, que es la que todos ustedes, hombres y mujeres, que tienen guardada en su corazón, que puede transformar las cosas, así que muchachos y muchachas pónganse de pie levanten su voz y háganse respetar y que viva Las Fuerzas del Pueblo", expresó Gianni.

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Distritos “históricamente productivos”

Por su parte, Simmermacher repasó el perfil económico de ambos distritos y advirtió sobre la situación actual de las PYMES: “La Matanza tanto como Pilar han sido históricamente distritos muy importantes para el desarrollo de la actividad económica, con sus talleres industriales, emprendedores comerciales, y desarrolladores inmobiliarios; y hoy el trabajo y el esfuerzo de las familias y las PYMES sufre la desesperanza del acecho de los verdugos fiscales”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde donde, aseguró, existe un sistema que no es nuevo y está “hundiendo” a las pequeñas y medianas empresas.

“Me refiero a un sistema que nos está hundiendo; los agentes fiscales del ARCA empoderados con sus facultades de fiscalización tributaria, están teniendo al pueblo atado, es necesario erradicar este flagelo a las PYMES, tal como lo hizo Leila al erradicar a los gerentes de la pobreza; si queremos potenciar el trabajo y el esfuerzo como motor de dignidad, es necesario generar un puente de plata para salir del laberinto, que nos tiene acollarados a un sistema que tal vez como un error no forzado, fue instaurado con el gobierno de Néstor Kirchner con espíritu persecutorio y perverso”, afirmó.

Simmermacher también describió la situación de los empresarios del sector: “Los empresarios Pymes estamos viviendo en el vértigo, de ser arbitrariamente sujetos a un conjunto de inconstitucionalidades que significan que mañana nos embarguen una cuenta bancaria sin sentencia firme, pasado te inhabiliten como contribuyente por una presunta inconducta fiscal y que te saquen de algún registro que autoriza tu operación comercial, o tenés que pedir autorización cada vez que necesitas trasladar tu producción conforme a stocks que hayas informado con anterioridad a disponerlos; no se les permite a los exportadores PYMES transferir tus saldos de libre disponibilidad a otros contribuyentes; los profesionales o directores de las empresas deben sufrir imputaciones de solidaridad o supuestos de asociación ilícita ante intuiciones y espíritu persecutoria de los agentes fiscales”, expuso.

“Candidata a gobernadora”

“Tal como erradicaste a los Gerentes de la Pobreza, debemos erradicar a los Verdugos del Trabajo y el Esfuerzo de las Familias y las PYMES”, concluyó Simmermacher, quien le propuso a Gianni que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires el año que viene.