El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de la misa que ofreció el papa León XIV en Luján, la última de su viaje por la Argentina, acompañado por representantes de iglesias y capillas del distrito.

“Con mucha emoción acabamos de escuchar la misa de papá León XIV, acá en Luján, un mensaje de amor, de esperanza, de unidad y bendiciones para todo el pueblo argentino, y al pueblo de Pilar", expuso el intendente.

“Tuve la posibilidad de participar de esta misa tan especial para nuestros pueblos, para nuestros vecinos de Pilar, acompañado de muchas iglesias, de muchas capillas de Pilar, que tuvieron la posibilidad de venir hoy, en este día tan especial para el pueblo y está en Argentina, escuchando al Papa León XIV”, añadió.

Además, el mandatario local dijo que el mensaje del Papa “nos recuerda la importancia de construir una sociedad en la que nadie quede atrás”.

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Una misa ante más de tres millones de personas

El Pontífice llegó minutos antes de las 10 a la plaza Manuel Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a bordo del papamóvil. Allí fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La misa fue la última actividad de León XIV en el país, luego de su paso por el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

En su homilía, ante más de tres millones de personas, el Papa planteó: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

También se refirió a quiénes son bienvenidos a la mesa de Cristo: “Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos, hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”.

El pedido por el Negro Manuel, con eje en Zelaya

En el tramo final de la ceremonia, el arzobispo de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, le acercó al Papa la intención de que considere convertir en santo al Negrito Manuel. La gestión ya se venía impulsando y, según se informó, tomó nueva fuerza con la visita de León XIV a Luján.

Manuel era el esclavo africano que, hace 396 años, trasladaba la carreta con la imagen de la Inmaculada Concepción. Ese transporte se detuvo en los terrenos de la antigua estancia Don Rosendo, hoy la localidad pilarense de Zelaya, donde se levanta el santuario conocido como “El Lugar del Milagro”, en Almirante Guillermo Brown y Fray José De la Quintana. Según la tradición, Manuel construyó la precaria capilla de adobe y permaneció varios años al cuidado de la imagen, que luego fue trasladada a Luján.

Frente al Pontífice, el arzobispo recordó la proximidad de un aniversario clave: “Dentro de muy poco, en 2030 se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Lujan entre nosotros”. Y sumó: “El Negro Manuel estuvo desde los comienzos de esta historia de amor. Rezamos con perseverancia para que un día sea reconocido como uno más entre los Santos”.

La despedida

Al cierre de la ceremonia, León XIV agradeció a quienes trabajaron en la organización de los eventos: “¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”. Y concluyó: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros, y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.