En el marco de la histórica Misa de la caridad celebrada a los pies de la Basílica de Luján y presidida por el Papa León XIV hubo un pedido que conmueve a la comunidad religiosa y a la de todo Pilar.

Es que, en el tramo final de la ceremonia y ante más de 3 millones de personas, el Arzobispo de Mercedes – Luján, Eduardo Scheining le acercó al Sumo Pontífice la intención para que considere convertir en Santo al Negrito Manuel, gestiones que ya se vienen impulsando y que hoy tomaron nueva fuerza con la visita de Santo Padre a Luján.

Se trata de quien hace 396 años trasladaba la carreta con la imagen de la Inmaculada Concepción, transporte que inexplicablemente se detuvo en los terrenos de la antigua estancia Don Rosendo, lugar que hoy es la localidad pilarense de Zelaya y donde se levanta el santuario conocido como “El Lugar del Milagro”.

Puede interesarte

El Negro Manuel, cuenta la historia, era un esclavo africano que fue testigo de ese primer milagro de la Virgen que se interpreta como su deseo de quedarse allí, tuvo a su cargo la construcción de la precaria capilla de adobe y permaneció durante varios años al cuidado de la imagen.

“Dentro de muy poco, en 2030 se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Lujan entre nosotros”, repasó frente a León XIV el Arzobispo Scheinig y agregó el deseo de contar con las palabras del máximo referente de la Iglesia Católica para ese momento.

Y agregó: “El Negro Manuel estuvo desde los comienzos de esta historia de amor. Rezamos con perseverancia para que un día sea reconocido como uno más entre los Santos”.

León XIV y la Virgen de Luján

Durante la Misa a los pies de la Basílica, León XIV resaltó su unión con la Virgen de Luján.

Es que su pontificado inició un 8 de mayo, el mismo día que la Virgen de Luján fue coronada por decisión del Papa León XIII en 1887.

“Madre de Luján, mi pontificado inició un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó el Sumo Pontífice.

Durante su homilía agregó: “Hoy, en la casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón”.

León XIV llevó además la imagen de la Virgen de Luján bordada en la Casulla celeste y blanca, prenda que eligió especialmente para la última Misa en nuestro país.

El Lugar del Milagro

El Lugar del Milagro es considerado el primer lugar de adoración de la fe católica.

Cuenta la historia que una caravana de carretas con destino a Santiago del Estero, se detuvo a orillas del Río Luján, en tierra de Don Rosendo, a pasar la noche.

Dentro de las carretas se transportaban dos imágenes de la Inmaculada Concepción de María. A la mañana siguiente cuando intentaron retomar el viaje la carreta que transportaba las virgencitas era imposible de movilizar.

Al notar esta extraña situación decidieron bajar una de las Vírgenes y milagrosamente la carreta logró avanzar. Interpretaron que la Virgen se quería quedar en las orillas del Río Luján del lado de la localidad de Pilar, y que debían quedarse junto a ella para cuidarla y venerarla por el resto de sus días.

Ese sitio se ubica en Almirante Guillermo Brown y Fray José De la Quintana, Zelaya, Pilar.