La última medición de CB Consultora dejó en claro cómo mide Javier Milei en Pilar en noviembre de 2025.

En Pilar, el presidente reúne un 43,1% de imagen positiva y un 51,5% de negativa, ubicándose entre los cuatro mejores desempeños del conurbano. El dato, aunque dentro del error de muestra, ubica a Milei un poco mejor que un sondeo de la misma consultora realizado en abril de este año, que le daba una positiva del 42,7%.

Este resultado contrasta con sus peores mediciones regionales: Lomas de Zamora (29,8%), Quilmes (27,9%), La Matanza (27,5%) y Florencio Varela (25,5%).

A nivel general, los municipios donde Milei logra sus mejores números son Vicente López (48,8%), San Isidro (46,7%) y San Fernando (43,3%), ubicándose Pilar inmediatamente detrás. (Ver encuesta completa al pie de la nota)

Cristina Fernández de Kirchner: fuerte rechazo en Pilar

El estudio también mostró cómo mide Cristina Fernández de Kirchner en Pilar, donde la exmandataria obtiene uno de los niveles de rechazo más altos del conurbano.

En el distrito alcanza un 29,5% de imagen positiva y un 65,6% de negativa, lo que la ubica en el puesto 22 de 24 municipios relevados por CB Consultora.



Es decir, Pilar se encuentra entre los lugares donde la expresidenta registra mayor rechazo relativo.

Sus peores resultados se observan en San Isidro (con un 75% de negativa y solo 20,6% de positiva) y Vicente López (72,4% de negativa).

En el otro extremo, sus mejores mediciones están en La Matanza (48,9% de positiva), José C. Paz (47,3%) y Moreno (46,7%).

Axel Kicillof: cómo lo evalúan los vecinos de Pilar

El gobernador también fue incluido en el estudio, y los resultados permiten ver cómo mide Axel Kicillof en Pilar, donde exhibe un rendimiento intermedio, aunque con predominio de opinión negativa.

En el distrito reúne un 36,2% de imagen positiva y un 58,5% de negativa, ubicándose en el puesto 20 de 24 municipios del Gran Buenos Aires.

Kicillof registra sus números más bajos en San Isidro (25,6% de positiva), Vicente López (29,1%) y Tigre (34,3%).

En cambio, sus mejores valoraciones se encuentran en Avellaneda (49,5%), Malvinas Argentinas (48,5%) y Florencio Varela (48,3%).



Intendentes

La misma encuesta midió la imagen de los intendentes del GBA, donde una vez más Federico Achával, jefe comunal de Pilar, se ubicó entre los más valorados, al recibir una aceptación del 60%.





Metodología utilizada por CB Consultora

El estudio se realizó en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, sobre un total de 14.193 casos, con entre 525 y 719 encuestas por distrito, relevadas entre el 4 y el 8 de noviembre de 2025.

El error muestral es de ±3 a 4%, bajo técnica CB CAWI Research Online mediante cuestionario estructurado y cerrado para mayores de 18 años.

