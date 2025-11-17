El intendente de Pilar, Federico Achával, continúa ubicado entre los jefes comunales con mayor imagen positiva del Gran Buenos Aires, según el ranking correspondiente a noviembre elaborado por CB Consultora.

De acuerdo al sondeo, el primer lugar lo ocupa Jaime Méndez (San Miguel), con un 64,3% de imagen positiva y un 31,1% de negativa.

En segundo puesto aparece Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un 63,6% de aprobación y un 33,2% de rechazo.

Achával se ubica tercero, con un 60,7% de imagen positiva y un 34,2% de negativa, consolidándose como uno de los intendentes mejor evaluados del conurbano.

El cuarto lugar quedó para Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien reúne un 59,4% de positiva y un 36,9% de negativa.

En la parte baja de la tabla aparecen Fernando Moreira (San Martín), con un 42,7% de positiva; Pablo Descalzo (Ituzaingó), con 42,9%; y Damián Selci (Hurlingham), con 43,8%. (Ver encuesta completa al pie de la nota)





Cómo midieron Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof

El estudio también evaluó la imagen del presidente Javier Milei en los municipios del GBA. Su mejor desempeño se registró en Vicente López (48,8% de positiva), seguido por San Isidro (46,7%) y San Fernando (43,3%).

En Pilar, Milei obtuvo un 43,1% de imagen positiva y un 51,5% de negativa, quedando en el cuarto lugar del ranking.

Entre los distritos donde peor mide aparecen Lomas de Zamora (29,8%), Quilmes (27,9%), La Matanza (27,5%) y Florencio Varela (25,5%).

En cuanto a Cristina Fernández de Kirchner, en Pilar la dirigente cosecha un 29,5% de imagen positiva y un 65,6% de negativa, ubicándose en el puesto 22 de los 24 municipios relevados, entre los distritos donde mayor rechazo genera.

Sus peores mediciones están en San Isidro (75% de negativa) y Vicente López (72,4%).

En el extremo opuesto, reúne sus niveles más altos de apoyo en La Matanza (48,9%), José C. Paz (47,3%) y Moreno (46,7%).

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof obtiene en Pilar un 36,2% de imagen positiva y un 58,5% de negativa, lo que lo ubica en el puesto 20 del total de 24 distritos.

Sus peores valores se observan en San Isidro (25,6% de positiva), Vicente López (29,1%) y Tigre (34,3%).

Los mejores registros para el gobernador aparecen en Avellaneda (49,5%), Malvinas Argentinas (48,5%) y Florencio Varela (48,3%).





Metodología

El relevamiento fue realizado en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, sobre un total de 14.193 casos, con un promedio de 525 a 719 encuestas por distrito, entre el 4 y el 8 de noviembre de 2025.

El error muestral promedio es de ±3 a 4%.

La técnica utilizada fue CB CAWI Research Online, mediante cuestionario estructurado de preguntas cerradas en mayores de 18 años.

Noviembre 2025 – Ranking Cb de Intendentes Del Gran Buenos Aires (Gba) by Pilar de Todos