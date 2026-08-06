El intendente de Pilar, Federico Achával, encabeza el ranking de imagen de los jefes comunales del Conurbano bonaerense, de acuerdo con el relevamiento mensual de la consultora CB Global.

El mandatario local había quedado en el tercer puesto en la medición anterior y ahora recuperó el primer lugar al registrar el mayor diferencial positivo de todo el estudio.

Según el informe, Achával obtuvo un diferencial de +23,6 puntos porcentuales, el más alto entre los intendentes evaluados en el Gran Buenos Aires.

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Otermín y Nardini completan el podio

Detrás del jefe comunal de Pilar se ubicaron Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con un diferencial de +23,2 puntos, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, con +21,6.

Un 60,3% de imagen positiva

El relevamiento también difundió los niveles de valoración absolutos del intendente pilarense: 60,3% de imagen positiva contra 36,7% de imagen negativa. Ese saldo fue el que le permitió encabezar el ranking del mes.

Al desagregar las respuestas, un 26,6% de los consultados calificó la gestión como "muy buena" y un 33,7% la consideró "buena". En el otro extremo, un 16,8% la evaluó como "mala" y un 19,9% como "muy mala". El 3% restante no tiene una opinión formada o prefirió no responder.

San Martín, Lanús y Merlo, en el extremo opuesto

La consultora también relevó el otro extremo de la tabla. Fernando Moreira, de San Martín, quedó último con un diferencial negativo de -18,2 puntos. Le siguieron Julián Álvarez, de Lanús, con -17,3, y Gustavo Menéndez, de Merlo, con -17,0.

En cuanto a la variación respecto de la medición anterior, la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, fue quien más mejoró: sumó 5,1 puntos porcentuales en su diferencial de imagen. En sentido contrario, Fernando Moreira registró la caída más pronunciada del mes, con un retroceso de 4,9 puntos.