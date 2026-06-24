El intendente de Pilar, Federico Achával, escaló una posición en el Ranking de Imagen Positiva de Intendentes del Gran Buenos Aires de junio de 2026 y se ubicó tercero entre los 24 jefes comunales del conurbano según el relevamiento mensual de CBGlobalData.

Achával obtuvo un 59,0% de imagen positiva, un 36,8% de imagen negativa y un diferencial de +22,2 puntos, con leve mejora respecto de la medición anterior, cuando había cerrado cuarto con +21,3 puntos y 58,5% de aprobación.

No es la primera vez que el intendente pilarense aparece entre los mejor posicionados de este ranking. En ediciones anteriores llegó a liderarlo, consolidando una trayectoria de alta valoración en las mediciones de CBGlobalData.

El podio de junio

La cima del ranking la ocupó Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, con el mayor diferencial del mes: +24,5 puntos, acompañado por un 60,7% de imagen positiva y un 36,2% negativa.

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En segundo lugar se ubicó Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con 59,1% positiva, 36,7% negativa y un diferencial de +22,4 puntos. Gray fue además el intendente con mayor mejora mensual del relevamiento: su diferencial creció 5,1 puntos respecto de mayo, cuando había cerrado en +17,3.

Achával completó el podio con 59,0% positiva y 36,8% negativa, apenas dos décimas por debajo de Gray en el diferencial neto.

Los ocho mejor posicionados

Fuera del podio, la franja de los ocho mejor posicionados incluyó a Jaime Méndez (San Miguel), con 58,5% positiva, 36,8% negativa y +21,7 puntos; y a Federico Otermin (Lomas de Zamora), con 59,2% positiva, 37,7% negativa y +21,5 puntos. Méndez había liderado el ranking en mayo con un diferencial de +26,5; en junio cayó al cuarto lugar.

Completaron el grupo Juan José Fabiani (Almirante Brown), con 28,7% positiva, 10,9% negativa y +17,8 puntos —caso con alto porcentaje de NS/NC que modera los valores absolutos—; Julio Zamora (Tigre), con 57,6% positiva, 40,8% negativa y +16,8 puntos; y Jorge Ferraresi (Avellaneda), con 55,1% positiva, 42,8% negativa y +12,3 puntos.

La franja media

El tramo intermedio del ranking abrió con Mariel Fernández (Moreno), con 53,7% positiva, 42,4% negativa y +11,3 puntos; y Gastón Granados (Ezeiza), con 53,2% positiva, 42,2% negativa y +11,0 puntos.

Por su parte, Ariel Sujarchuk (Escobar) registró 52,7% positiva, 44,2% negativa y +8,5 puntos; en tanto Fernando Espinoza (La Matanza) obtuvo 52,8% positiva, 45,8% negativa y +7,0 puntos.

Cerraron los puestos con diferencial positivo Lorena Espina (José C. Paz), con 16,8% positiva, 12,2% negativa y +4,6 puntos —otro caso de alto NS/NC—; Soledad Martínez (Vicente López), con 51,3% positiva, 47,5% negativa y +3,8 puntos; y Eva Mieri (Quilmes), con 25,1% positiva, 22,1% negativa y +3,0 puntos, también con elevado porcentaje de NS/NC.

Territorio negativo

El primer resultado negativo del relevamiento correspondió a Andrés Watson (Florencio Varela), con 47,5% positiva, 49,6% negativa y un diferencial de −2,1 puntos. Lo siguieron Damián Selci (Hurlingham), con 43,8% positiva, 52,2% negativa y −8,4 puntos; y Ramón Lanus (San Isidro), con 42,1% positiva, 50,6% negativa y −8,5 puntos.

En tanto, Carlos Balor (Berazategui) registró 30,2% positiva, 39,2% negativa y −9,0 puntos, con la mayor caída mensual del relevamiento: su diferencial descendió 5,6 puntos respecto de mayo. Lo siguió Pablo Descalzo (Ituzaingó), con 40,5% positiva, 51,9% negativa y −11,4 puntos.

Los peor posicionados

En el extremo opuesto del ranking, Fernando Moreira (General San Martín) obtuvo 39,6% positiva, 52,9% negativa y −13,3 puntos; Lucas Ghi (Morón), 39,7% positiva, 55,1% negativa y −15,4 puntos; y Julián Álvarez (Lanús), 39,0% positiva, 54,9% negativa y −15,9 puntos.

El último lugar correspondió a Gustavo Menéndez (Merlo), con el diferencial más bajo del mes: 38,5% positiva, 56,1% negativa y −17,6 puntos.

El relevamiento

El sondeo se realizó en una población mayor a 16 años, en los 24 principales municipios del gran Buenos Aires. La técnica de recolección de datos fue CB CAWI Research Online, con cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa.

El tamaño de la muestra fue de 14.686 casos, un promedio de entre 500 y 712 por municipio, con un error de muestra de ±3 a 4% realizado entre el 8 y 12 de junio de 2026.