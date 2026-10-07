El intendente de Pilar, Federico Achával, escaló un lugar en el ranking de imagen de los jefes comunales del Gran Buenos Aires y ocupa el cuarto puesto en octubre de 2026. En septiembre estaba quinto.

El jefe comunal pilarense registró 57,9% de imagen positiva, 38,0% de negativa y 4,1% de NS/NC, lo que le da un diferencial de +19,9 puntos. Frente a los +19,2 de la medición anterior, la mejora es de 0,7 puntos.

El relevamiento pertenece a la consultora CB Global Data, que difunde de manera mensual el ranking de los 24 intendentes del GBA y los ordena según el diferencial entre imagen positiva y negativa.

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Desde que el ranking se difunde públicamente, el intendente de Pilar mostró una imagen positiva en torno a los 60 puntos. En varias mediciones llegó a encabezar la tabla, como ocurrió en agosto de 2026, cuando quedó primero con 60,3% de positiva y +23,6 puntos. En octubre, su imagen positiva quedó algo por debajo de ese registro.

Gray, Sujarchuk y Otermín, en el podio

Por su parte, el podio de octubre lo encabeza el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con +24,4 puntos (60,5% de positiva y 36,1% de negativa). Lo siguen el de Escobar, Ariel Sujarchuk, con +22,9, que escaló cuatro lugares desde septiembre, y el de Lomas de Zamora, Federico Otermín, con +22,5. Otermín lideraba el mes anterior con +25,8 y retrocedió dos posiciones.

Nardini, Méndez, Fabiani y Zamora completan los ocho mejores

En tanto, el grupo de los ocho mejores lo completan el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, con +19,3; el de San Miguel, Jaime Méndez, con +18,0; el de Almirante Brown, Juan José Fabiani, con +17,6; y el de Tigre, Julio Zamora, con +16,0. En el caso de Fabiani, el 61,6% de los consultados eligió la opción NS/NC.

La franja intermedia, de Vicente López a Florencio Varela

En el tramo medio de la tabla figuran la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez (+15,9); la de Moreno, Mariel Fernández (+10,8); la de Quilmes, Eva Mieri (+9,9); el de La Matanza, Fernando Espinoza (+5,8); la de José C. Paz, Lorena Espina (+5,3); la de Avellaneda, Magdalena Sierra (+5,0); el de Ezeiza, Gastón Granados (+4,8); y el de Florencio Varela, Andrés Watson, que con −5,1 es el primero en registrar un saldo negativo.

Álvarez, último, y Moreira, el que más creció

En el otro extremo, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, cierra el ranking con −20,2 puntos (37,1% de positiva y 57,3% de negativa). Lo anteceden el de Merlo, Gustavo Menéndez (−19,9), y el de San Isidro, Ramón Lanús (−18,7). Álvarez también registró la mayor caída del mes: −5,1 puntos respecto de septiembre.

Por su parte, el intendente de General San Martín, Fernando Moreira, fue quien más creció, con una mejora de +4,6 puntos, aunque se mantiene entre los ocho peores con −12,9. En total, nueve de los 24 jefes comunales terminan octubre con diferencial negativo.

Ficha técnica del relevamiento

El estudio de CB Global Data se realizó entre el 1 y el 4 de octubre de 2026 sobre población general mayor de 18 años en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires. La muestra alcanzó 14.815 casos, con un promedio de entre 485 y 751 encuestados por municipio, y un error muestral de entre +/-3% y 4%.

La técnica de recolección fue CB CAWI Research (online), mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, con cuotas por sexo, nivel educativo, franja etaria y geolocalización, y un procedimiento de muestreo estratificado por distritos municipales.