El intendente Federico Achával se refirió a la creciente problemática del endeudamiento familiar que golpea con fuerza a las y los vecinos de Pilar, otras comunas y a nivel país.

Fue en el marco de un encuentro que mantuvo con los diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, Guillermo Michel y Teresa García, donde el jefe comunal local expresó que “cada vez son más las familias que se endeudan para afrontar gastos cotidianos”.

Se trató de una reunión en la que también participaron los mandatarios de Moreno, Mariel Fernández y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, en representación de la Liga de Intendentes.

Todos ellos, mostraron su apoyo al proyecto que los legisladores impulsan para llevar alivio financiero y posibilidades de desendeudamiento a los afectados.

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Achával expresó que es “una problemática que vemos todos los días en nuestros municipios”. Y resaltó que “cada vez son más los vecinos que tienen que recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos”.

“Por eso acompañamos el proyecto de alivio financiero y desendeudamiento familiar, para llevar una respuesta concreta a millones de argentinos que están atravesando esta situación”, planteó el intendente pilarense.

La iniciativa que espera ser tratada en el Congreso Nacional lleva la firma de una veintena de diputados peronistas y busca implementar plataformas de segunda oportunidad y regímenes específicos para la reestructuración de deudas de las más de 6 millones de personas que se encuentran en situación de morosidad y las 14 millones restantes que tienen algún tipo de endeudamiento bancario y/o financiero.

En Pilar

Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), a julio de 2026 la cantidad de pilarenses con deudas impagas trepó a 60.850.

La cifra representa 6.782 personas más que en junio, un salto del 12,54% en apenas un mes, muy por encima de lo que ocurre en la provincia y en el país.

Además, Pilar cerró julio con una tasa de mora del 26,35%, 1,35 puntos porcentuales más que en junio, cuando el indicador era del 25%. El municipio supera en 5,27 puntos al promedio bonaerense (21,08%) y en 8,41 puntos al nacional (17,94%).