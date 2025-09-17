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Diputados buscará emitir dictamen sobre el Proyecto de Ley que promueve la Producción de Gas Natural Licuado y mañana será tratado en el recinto
Asuntos constitucionales avaló autorizar a la jueza Capuchetti a investigar el celular del diputado Milman
Cecilia Moreau repudió expresiones de odio contra Cristina Kirchner por parte de Patricia Bullrich y sus simpatizantes
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