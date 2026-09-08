Los dos acusados de integrar un esquema de venta fraudulenta de vehículos de alta gama en Pilar, volvieron a ser detenidos en un nuevo operativo ordenado por la UFI N.º 02 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, en el marco de la causa que ahora está caratulada como estafa y asociación ilícita.

De acuerdo a fuentes de la investigación consultadas por Pilar de Todos, la nueva orden de allanamiento y detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 06 del Departamento Judicial de San Isidro, luego de que la investigación estableciera que la maniobra denunciada no habría sido un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado bajo apariencia de actividad lícita.

Ambos acusados fueron detenidos en el marco de un operativo encabezado por la SUB DDI de Pilar, en una vivienda de un barrio cerrado de Pilar. Además se les incautaron tres teléfonos celulares.

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Cabe recordar que en operativos previos llevados adelante en el marco de la misma investigación, la Justicia había secuestrado en mayo pasado un total de 19 autos de lujo valuados en U$S 1.229.200.

En ese momento, la pareja también había sido demorada pero recuperaron la libertad mientras la investigación avanza.

Un esquema bajo sospecha

Sin embargo, según surgió de las tareas investigativas, pese a la denuncia en curso los acusados seguían publicando en redes sociales —Instagram, Facebook y Mercado Libre— el mismo vehículo por el que habían sido denunciados, lo que llevó a los investigadores a sospechar que la maniobra podría haberse repetido con otras víctimas.

El origen de la causa

La investigación se inició tras la denuncia radicada por Manuel Quintar (40), quien había pagado USD 285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada.

La causa continúa bajo investigación de la UFI N.º 2 de Pilar, que avaló lo actuado en el nuevo operativo.