La Justicia bonaerense secuestró 19 vehículos de alta gama en una concesionaria de Pilar, en el marco de una investigación penal por presunta estafa que tiene como denunciante al diputado nacional Manuel Quintar. El legislador jujeño aseguró haber pagado 285 mil dólares por una camioneta Tesla que nunca le entregaron.

El operativo se concretó el viernes pasado con autorización del Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro. Los rodados incautados quedaron a disposición del tribunal como medida cautelar para responder al perjuicio económico denunciado. Fuentes ligadas al expediente estimaron el valor conjunto del parque secuestrado en U$S 1.229.200.

Entre los vehículos figuran una pick up Dodge RAM, dos Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, tres Ford Territory, BMW 118 Sport, BMW 220, Mercedes Benz GLA250, BMW M5, Jeep Grand Cherokee, Toyota Hiace, Ford Ranger, Ford Bronco y dos Toyota Corolla, entre otros modelos de alta gama.

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La causa

La causa tramita en la UFI N°2 de Pilar y apunta contra una pareja, propietarios del local señalado en el expediente.

Según la acusación judicial, los imputados ofrecían vehículos premium “bajo un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas”. Ambos fueron arrestados en un procedimiento previo, pero recuperaron la libertad mientras la investigación avanza.

El Tesla que desató la causa

Según la denuncia radicada por Quintar en abril de este año, la operación frustrada se remonta a agosto de 2025.

El legislador acordó la adquisición de un Tesla —el mismo modelo que ya utilizaba— por 285 mil dólares, abonados en parte mediante transferencias bancarias y en parte en efectivo. Vencido el plazo pactado, el vehículo nunca fue entregado.

Con el expediente en curso, Quintar adquirió por otra vía una Tesla Cybertruck 0 km importada legalmente desde Estados Unidos. Ese vehículo generó repercusión mediática cuando quedó estacionado frente al Congreso de la Nación antes de ser retirado por una grúa contratada por el propio legislador para trasladarlo a Jujuy. Desde su entorno precisaron que la unidad fue comprada de forma regular: “está en regla” y “está a su nombre”, indicaron.

La investigación continúa abierta. La Justicia trabaja para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y si existen otras víctimas vinculadas a las operaciones de la concesionaria pilarense.

