Un custodio policial declaró ante la Justicia que el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe arrojó su teléfono celular al mar durante un viaje a Mar del Plata, pocos días antes del allanamiento realizado en su vivienda, en el marco de una causa por presunta extorsión.

El testimonio fue brindado por el efectivo Gabriel Toledo, quien acompañó a Yofe en el viaje a la costa atlántica a fines de diciembre. Según consta en el expediente, el policía relató que el episodio ocurrió en una playa ubicada “pasando el faro”, durante la tarde-noche, aunque no pudo precisar el punto exacto.

“Era el teléfono que usaba siempre”, sostuvo Toledo ante el fiscal, al describir el dispositivo que el dirigente habría arrojado al agua, reprodujo La Nación.

Un viaje fuera de lo habitual

De acuerdo con la declaración, el viaje comenzó de manera inusual. Toledo afirmó que Yofe lo llamó cerca de las 20 del 31 de diciembre para salir rumbo a Mar del Plata en un Toyota Etios. “No era común. Era la primera vez que me llamaba en ese horario”, señaló.

Ambos arribaron a destino alrededor de las 2 de la madrugada del 1° de enero. Dos días después, el 2 de enero, la vivienda del dirigente en Pilar fue allanada por orden judicial.

Durante ese procedimiento, Yofe manifestó no contar con su teléfono celular.

Al declarar ante la Justicia, La propia Elisa Carrió, quien acompañó a Yofe, admitió que ella le pidió que arroje el celular al agua, ya que, desde el punto de vista de “Lilita” lo que la Justicia buscaba era retener pruebas de una de las causas en la que Yofe es denunciante, como la mansión en Villa Rosa atribuida a dirigentes de la AFA.

Pero no es la única causa que denunció Yofe. Otra tiene que ver con presuntas irregularidades en la concesión de plantas de Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense.

Origen de la causa

Justamente la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien renunció en medio del escándalo por presuntas irregularidades con las plantas VTV.

Según Ormeño, Yofe habría intentado presionarlo para que declarara contra D’Onofrio y contra Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

En su presentación ante el fiscal Germán Camafreita, Ormeño relató un episodio ocurrido el 31 de agosto, cuando Yofe y un custodio se presentaron en su domicilio. Allí, el dirigente habría mencionado el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, con supuestas advertencias vinculadas a la continuidad laboral del denunciante.

Intervención de Carrió

El caso adquirió dimensión política tras las declaraciones de Elisa “Lilita” Carrió, quien defendió públicamente a Yofe y denunció un “operativo mafioso”.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que fue ella quien le sugirió a su dirigente que se deshiciera del teléfono. “Le dije: ‘tiralo al mar’”, declaró, al sostener que la intención de los investigadores sería retener pruebas.

Carrió además vinculó el allanamiento con la causa que investiga a dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yofe es, a su vez, uno de los denunciantes en la investigación por una mansión ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 20 millones de dólares, que se sospecha podría pertenecer al tesorero de la AFA.

En paralelo, el fiscal Camafreita dejó constancia en el expediente de un fuerte cruce que mantuvo con Carrió el día del allanamiento. Ese episodio fue elevado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

Por su parte, Yofe negó las acusaciones en su contra. “Es demencial decir que apretamos u ofrecimos dinero”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, cuestionó el procedimiento judicial y afirmó que se realizó sin fundamentos.