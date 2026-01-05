Matías Yofe, dirigente de Pilar de la Coalición Cívica-ARI, se presentó este mediodía ante la Justicia de en el marco de una causa en la que está imputado por presunta extorsión, luego del allanamiento realizado el viernes pasado en su domicilio.

La investigación se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

El dirigente acudió a la audiencia acompañado por la líder nacional del espacio, Elisa Carrió, y por la abogada Albana Zoppolo, a quien designó formalmente como su defensora. Según consta en el expediente, Yofe tomó conocimiento completo de la causa y de su imputación al presentarse en sede judicial.

El procedimiento que derivó en la imputación fue duramente cuestionado por Carrió, quien calificó el allanamiento como irregular y sostuvo que constituyó “un mensaje mafioso”. La dirigente afirmó que no se le exhibió la orden judicial correspondiente y apuntó contra el accionar del juzgado de garantías de San Isidro.

De acuerdo con el acta judicial, Yofe no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento, ya que estaba en Mar del Plata. Durante la audiencia, declaró ante el fiscal que no tenía su teléfono celular en su poder “en este momento”, consignó La Nación.

Durante sus declaraciones públicas, Carrió reconoció que le sugirió a Yofe que se deshiciera de su teléfono celular. Según explicó, al no haber tenido acceso a la orden de allanamiento, le indicó que “tirara el celular al mar”, al considerar que el objetivo del procedimiento era retener pruebas vinculadas a denuncias por presunta corrupción en la AFA y contra dirigentes políticos.

Sobre este punto, el abogado Gregorio Dalbon, representante legal de la AFA y sin intervención en la causa, realizó una publicación en la red social X en la que advirtió sobre la posible existencia de pruebas en dispositivos electrónicos.

Origen de la acusación

La imputación se originó a partir de una denuncia presentada por el chofer del exministro bonaerense Jorge D’Onofrio, quien habría mencionado una supuesta conversación mantenida con Yofe durante una campaña electoral. Según esa versión, el dirigente le habría solicitado dinero a cambio de colaborar en una investigación judicial.

Carrió rechazó esa acusación y puso en duda su verosimilitud. La causa está caratulada como extorsión agravada y sostiene la hipótesis de una presunta organización dedicada a promover demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Yofe ocupa actualmente un cargo en la Legislatura porteña.

Denuncias previas y causas sensibles

En las últimas semanas, Yofe había cobrado relevancia pública por ser uno de los denunciantes en la causa conocida como la mansión de Pilar, un expediente por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que apunta contra Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

En ese marco, una tasación oficial valuó una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, junto con sus bienes, en más de 20 millones de dólares, cifra muy superior al valor declarado en su compra. El dirigente también impulsó denuncias por presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

Presentación judicial y respaldo político

A la salida de la fiscalía, Yofe afirmó que el allanamiento afectó a su entorno familiar y denunció que durante el procedimiento se vulneraron derechos básicos.

Por su parte, Carrió adelantó que la defensa impugnará el procedimiento policial, solicitará la nulidad del allanamiento y avanzará con la recusación del juez Saettone.

Durante la mañana, dirigentes y militantes de la Coalición Cívica-ARI se concentraron en la esquina de Tucumán e Ituzaingó, en el centro de Pilar, para expresar su respaldo al dirigente. Entre los presentes estuvieron Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional del partido, y la abogada María Pace Wells, denunciante en la causa vinculada a la AFA.