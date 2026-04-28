Tres sujetos que están acusados de haber robado cables telefónicos pertenecientes a la compañía TelViso permanecen detenidas y alojadas en una Unidad Penitenciaria.

Se trata de tres hombres que en febrero pasado fueron sorprendidas sustrayendo cables en la esquina de las calles 11 de septiembre esquina Manuel de Azcuénaga en la localidad de Manuel Alberti.

Según se informó en ese momento, las personas se encontraban con material perteneciente a TelViso y se desplazaban en un auto Fiat Uno simulando ser empleados de esa empresa.

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Con sus maniobras, destacaron desde la firma, “lograron apoderarse de más de 40 metros de cable multipar de 300 pares”.

Tras la intervención de efectivos de la policía y las diligencias correspondientes, la Fiscalía en turno, consideró el hecho como “una organización delictiva con la finalidad de proceder al corte de cables del tendido de televisión por cable para luego proceder a la extracción del cobre que se encuentra dentro del mismo y obtener una ganancia ilícita con su enajenación”.

Desde TelViso consignaron que “hoy, los tres individuos que fueron encontrados realizando el robo, se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela, procesados y con prisión preventiva”.

El trío está acusado de los delitos de “robo, hurto y asociación ilícita en calidad de miembro previstos en los artículos 45,162,164 y 210 del Código Penal”.

En la empresa proveedora del servicio destacaron “la rápida intervención de la comisaría Pilar 4°, el accionar de la justicia y al personal de TelViso que está atento”.

“Pudimos lograr que no se siga dañando y robando un servicio público universal e indispensable como es el que brindamos desde Telviso a todos nuestros socios, usuarios y empresas que necesitan hoy la mejor conexión para el desarrollo de sus proyectos personales y profesionales”, completaron.