Dos hombres fueron aprehendidos en Pilar acusados de sustraer cables de fibra óptica pertenecientes a una reconocida empresa de telecomunicaciones, tras un operativo policial iniciado a partir de un llamado al sistema de emergencias 911.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que personal policial fuera comisionado a la zona de 11 de Septiembre al 200, en Manuel Alberti, ante una denuncia de personal de la cooperativa Tel Viso.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 4ta. se entrevistaron con una mujer que se identificó como representante de la firma, quien manifestó que desde hacía varios días recibían reclamos de clientes por la sustracción de cableado.

Según su declaración, los robos eran cometidos por dos hombres que se movilizaban en un vehículo Fiat Uno blanco, quienes retiraban cables de fibra óptica en distintos puntos de la localidad. En ese contexto, la denunciante indicó que había sido alertada de que los sospechosos se encontraban en inmediaciones de las calles 11 de Septiembre y Belgrano.

Interceptados y aprehendidos

Con esa información, y en conjunto con personal de Guardia Urbana que se desplazaba en el móvil 55, los efectivos lograron visualizar el vehículo señalado y procedieron a la aprehensión de los dos ocupantes, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.

Durante el procedimiento, el personal actuante concretó además el secuestro del Fiat Uno, que tenía pegado un cartel de la empresa, se presume que con el objetivo de hacerse pasar por empleados de la cooperativa, junto con diversas herramientas y varios metros de cables, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como tentativa de robo, con intervención de la UFI N°2 de Pilar, que dispuso las actuaciones de rigor.