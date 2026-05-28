La Secretaría de Seguridad del distrito desplegó operativos antipicadas durante el fin de semana largo con resultado concreto: cuatro motocicletas secuestradas en Villa Astolfi y ninguna carrera clandestina registrada en los puntos de mayor historial, el Peaje Larena y el kilómetro 43 de la Panamericana.

Los procedimientos se extendieron sobre la Colectora, en las cercanías del Peaje Larena, y también alcanzaron la zona de Villa Astolfi, donde se produjeron los secuestros. Participaron efectivos de la Policía Bonaerense en articulación con la Secretaría de Seguridad municipal.

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El efecto disuasorio

Quienes llevan adelante los controles interpretaron la ausencia de actividad en Larena y el km 43 como una consecuencia directa de la presencia sostenida de las fuerzas en esos corredores. La lógica es simple: los organizadores de carreras clandestinas evitan concentrarse donde hay operativos visibles y frecuentes.

El dato cobra peso al compararlo con semanas anteriores, cuando los procedimientos en la misma zona habían derivado en el secuestro de más de 30 rodados. La reducción a cuatro unidades —todas en Villa Astolfi— refuerza la hipótesis que sostienen las autoridades sobre el impacto preventivo de los despliegues.

La Secretaría de Seguridad informó que los operativos antipicadas seguirán desarrollándose de manera aleatoria en distintos sectores del partido.