La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante nuevos operativos antipicadas con el objetivo de desalentar la concentración de motocicletas y la realización de carreras clandestinas en distintos puntos del distrito.

Los procedimientos se desarrollaron en el Parque Industrial, en inmediaciones del Peaje Larena y en la localidad de Del Viso, sobre Colectora Este entre Oliden y Las Camelias, sectores señalados como zonas habituales de circulación y encuentro de rodados.

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Vehículos secuestrados y controles

Durante los operativos se realizaron controles vehiculares, identificación de conductores, verificación de documentación y test de alcoholemia, informaron fuentes oficiales.

Como resultado de esas tareas, fueron identificados más de 60 vehículos, entre autos y motos, y se procedió a la remisión de 14 rodados por distintas irregularidades.

Desde el Municipio indicaron que estos despliegues buscan prevenir delitos, reducir maniobras peligrosas y mantener el orden público en corredores de alta circulación.

Operativos que comenzaron la semana pasada

Las tareas representan una continuidad de los controles iniciados la semana pasada, cuando también se habían realizado procedimientos en la zona del Peaje Larena y colectoras del distrito.

En aquel operativo previo, desarrollado durante la madrugada del viernes sobre la calle Granadero Gelves, las autoridades habían secuestrado 21 motocicletas.

Voceros oficiales adelantaron que este tipo de acciones seguirán realizándose de manera aleatoria en diferentes sectores del partido, con prioridad en accesos, egresos y zonas de alta densidad vehicular.