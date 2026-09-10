La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la prisión preventiva del hombre acusado de maltrato y crueldad animal en Manuel Alberti y le concedió la excarcelación, aunque la causa sigue abierta y deberá afrontar el proceso en libertad.

El beneficio alcanzó a Federico Enrique Christian Mentasti, adiestrador canino de 55 años, quien permanecía detenido desde el 20 de agosto por disposición del Juzgado de Garantías N°7, a cargo del magistrado Walter Seattone. La defensa, representada por la abogada Nadia Andrade, apeló la medida ante la Sala 1 de la Cámara, integrada por los jueces Diego Martínez y Oscar Quintana.

Sin riesgos procesales que justifiquen la prisión

Los magistrados hicieron lugar al recurso y concedieron la excarcelación al considerar que "la medida cautelar ha perdido adecuación y proporcionalidad" y que "no se verifican riesgos procesales concretos y actuales que justifiquen la subsistencia del encarcelamiento preventivo", señalaron.

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La resolución no implica el cierre de la causa ni una absolución: Mentasti sigue imputado ante la UFI N°1 de Pilar por infracción a la Ley 14.346 de actos de crueldad y maltrato animal, mientras todavía resta fijar la fecha del juicio.

El operativo que originó la causa

El procedimiento se realizó el 18 de julio en una vivienda de Sarmiento, en Manuel Alberti, donde los investigadores rescataron siete perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, en el lugar se relevó falta de higiene y excrementos en los ambientes, animales encerrados en caniles y el cuerpo de un perro dogo dentro de la pileta, en avanzado estado de descomposición, con una correa alrededor del cuello, signos de desnutrición avanzada y el hocico atado con una tanza.

La causa incorporó además registros aportados por vecinos, entre ellos fotografías de un perro colgado de la reja de una ventana del inmueble y fragmentos de video que son analizados dentro del expediente, en los que se observarían distintos episodios de violencia contra los animales. El operativo fue encabezado por la comisaria Blanca Tolosa, titular de la Comisaría Pilar Primera, dependencia donde se radicaron las denuncias; una de las denunciantes fue una joven de 25 años, domiciliada en el partido de San Martín y vinculada a una organización dedicada a combatir el maltrato animal.

El repudio de la organización denunciante

Tras conocerse la excarcelación, desde Colmillitos al Rescate, la organización que denunció a Mentasti, manifestaron su disconformidad con la resolución y remarcaron que el proceso judicial todavía no terminó: "que este caso sea el aviso a todos los maltratadores que matar, mutilar, maltratar animalitos, no es gratis, 50 días detenido, caso único en la historia argentina desde que existe la Ley de Maltrato Animal 14.346, ya que nunca nadie estuvo detenido tanto tiempo con prisión preventiva y sólo por este delito, sin tener aún sentencia, aún falta el Juicio (fecha que no se sabe) que deberá dar sentencia por los hechos tremendos que dieron origen a la causa. Lamentablemente por ahora, va a llegar a ese día libre", expresaron.

De esta manera, el acusado afrontará en libertad las próximas instancias de un expediente que generó conmoción por las imágenes y testimonios incorporados durante la investigación. La definición sobre su eventual responsabilidad quedará pendiente hasta la instancia de juicio.