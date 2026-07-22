Un brutal caso de maltrato animal conmociona a la comunidad de Pilar luego de que varias agrupaciones de proteccionistas denunciaran a un hombre que se presentaba como adiestrador y violentaba a una decena de perros.

El sujeto, según denunciaron, maltrataba y hacinaba a los canes y hasta constataron que a al menos a uno de ellos lo habría asesinado. Todo ocurría en una vivienda de la localidad de Manuel Alberti.

Hasta allí se dirigieron efectivos de la Policía luego de recibir la denuncia junto con material de filmaciones donde se pueden ver imágenes de extrema crueldad contra los perros.

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El acusado se presentaba como "Etólogo, licenciado en comportamiento animal, adiestramiento y sociabilización de canes con problemas conductuales" y según relataron los denunciantes llevaba varios años realizando esta actividad.

Una de las agrupaciones que accionó de inmediato al recibir el caso fue "Colmillitos al Rescate", desde donde reunieron testimonios, fotos y filmaciones que evidenciaban las crueles maniobras del sujeto: perros enjaulados, golpes y hasta una fotografía donde se ve a un ejemplar siendo ahorcado.

Con ese material aportado, la Justicia ordenó el allanamiento en la vivienda del sospechoso donde se hallaron decenas de perros viviendo en pésimas condiciones. Además de hallar la vivienda con nulas condiciones de habitabilidad.

Los animales fueron rescatados y trasladados a varios refugios, previos chequeos veterinarios.

Integrantes de “Colmillitos…” además, consignaron que “a esta persona la están denunciando desde 2017”. Aunque ahora temen que recupere la libertad pese a la gravedad de los hechos.

Por ese motivo, solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar nuevos elementos para la causa.

"Toda la información posible, toda la gente que tenga evidencia que nos hable porque la idea es que este chabón no salga de la cárcel y que por fin se haga justicia”, solicitaron.

Quienes cuenten con fotografías, videos, testimonios u otra información vinculada con el caso pueden comunicarse con la cuenta de Instagram @colmillitos_alrescate