Familiares de un joven que murió apuñalado durante una pelea en el barrio El Faro, de Del Viso, reclamaron que se investigue a fondo el caso y rechazaron que el hombre que le provocó las heridas haya actuado en defensa propia, como plantean los investigadores.

El fallecido fue identificado Samuel Sebastián Acosta, de 28 años, quien ingresó al Hospital Central de Pilar con heridas punzocortantes en la zona lumbar y el rostro, y murió a causa de esas lesiones.

El hecho ocurrió el jueves frente a una casa donde funciona un merendero. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, Acosta formaba parte de un grupo de hombres que, con armas blancas, habría ido hasta la vivienda y agredido al dueño de casa y a su familia, por causas que se intentan determinar.

Siempre de acuerdo a las fuentes, el dueño de casa, de 42 años, fue imputado en un primer momento por la muerte de Acosta. Sin embargo, tras reunir testimonios de vecinos y realizar tareas de campo, los investigadores establecieron que habría causado las lesiones en defensa propia. Por eso el fiscal Germán Camafreitas dispuso tomarle declaración testimonial y pasó de imputado a víctima, aunque la causa continúa abierta.

En tanto, dos hombres de 25 y 23 años fueron detenidos como presuntos agresores de la familia del dueño de casa y quedaron a disposición de la Justicia. La UFI 4 de Pilar, que tramita la causa caratulada como homicidio y homicidio en grado de tentativa, dispuso sus aprehensiones por tentativa de homicidio.

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“Samuel no estaba armado”

Por su parte, el padre del joven, Sebastián Acosta, presentó otra versión de lo ocurrido. Aclaró que la reconstruyó a partir de lo que le contaron familiares y vecinos.

Según relató, el conflicto comenzó cuando el dueño de casa le dio un “machetazo” en la cabeza a uno de los primos de Samuel, tras lo cual el joven fue con dos primos a pedir explicaciones. En la pelea que siguió, de acuerdo a su relato, Samuel recibió también un “machetazo en la cara y luego puñaladas por la espalda”.

El padre rechazó la hipótesis de la defensa propia al sostener que su hijo no portaba ningún arma. “Defensa propia no, un pibe que está desarmado, no es defensa propia. Lo atacaron en la calle y por la espalda”, sostuvo Acosta a Pilar de Todos. Reconoció que uno de los primos de Samuel sí tenía cuchillos durante la pelea y que con ellos habría herido al dueño de casa y a al hijo de este, pero insistió en que Samuel estaba desarmado.

Cámaras y testigos

La familia señaló que existen cámaras de comercios, casas y testigos que podrían aportar a la causa, aunque algunos vecinos no quieren declarar públicamente, y que consultará con un abogado. Sebastián Acosta dijo haber hablado con el fiscal y planteó su objetivo: “Quiero ir por la vía legal y que haya paz”, afirmó.

“Soy camionero y pastor, quiero que haya paz, pero sin justicia no hay paz. Mi hijo casi no salía de casa, estaba enfermo de cáncer, en una etapa muy avanzada. Fue a querer defender a sus primos y terminó muerto. Pero eso no es defensa propia, lo atacaron por la espalda y cuando estaba en la calle”, insistió el padre de Samuel.

“La muerte de Samuel merece una investigación seria, imparcial y exhaustiva”

En escrito que habían enviado a la redacción de Pilar de Todos, la familia sostuvo que “la muerte de Samuel merece una investigación seria, imparcial y exhaustiva” y reclamó “que no se emitan conclusiones anticipadas sobre una persona que ya no puede ejercer personalmente su defensa”.

“El hombre que mató a mi hijo ya fue puesto en libertad. Un caso así merece una investigación más profunda. Es cierto que mi hijo fue a la casa del hombre que lo acuchilló, para querer defender a uno de sus primos, pero Samuel no llevaba armas. Eso no fue defensa propia”, insistió.