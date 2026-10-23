Un hombre murió apuñalado durante una pelea en una casa de Del Viso donde funciona un merendero, y otros dos hombres fueron detenidos como presuntos agresores de la familia que vive en el lugar. El hecho ocurrió el jueves.

El fallecido fue identificado como Samuel Acosta, de 28 años, quien ingresó de urgencia al Hospital Central de Pilar con heridas punzocortantes en la zona lumbar y el rostro. Murió a causa de esas lesiones.

Según pudo saber Pilar de Todos, Acosta formaría parte de un grupo de tres hombres que llegó con armas blancas hasta la vivienda y habría agredido al hombre que vive allí y a su familia.

Siempre de acuerdo a las fuentes, el dueño de casa, de 42 años, fue inicialmente imputado por la muerte de Acosta. Sin embargo, tras recolectar testimonios de vecinos y realizar tareas de campo, los investigadores establecieron que ocasionó las lesiones en defensa propia. El fiscal Germán Camafreitas dispuso entonces tomarle declaración testimonial, con lo que pasó de imputado a víctima, aunque todo es aún materia de investigación.

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Su hijo, de 18 años, y su cuñado, de 33, sufrieron lesiones leves y declararon como testigos del hecho.

Un aprehendido en el lugar y otro en un allanamiento

En tanto, uno de los agresores, de 25 años, fue aprehendido tras la pelea, mientras que un tercer hombre huyó. Ese sospechoso, de 23 años, fue detenido durante un allanamiento en Del Viso. El operativo había sido ordenado en otra causa, caratulada como homicidio en grado de tentativa y robo agravado, que tramita la UFI 2 de Pilar.

Por su parte, la UFI 4 de Pilar dispuso la aprehensión de ambos por el delito de tentativa de homicidio. Estaba previsto que el más joven fuera indagado primero por la UFI 2 y luego trasladado a la UFI 4.

Dos cuchillos secuestrados

Durante los procedimientos se secuestraron dos cuchillos: uno precario de mango negro y otro de cocina con mango de madera.

La causa quedó caratulada como homicidio y homicidio en grado de tentativa, al tiempo que fuentes del caso indicaron a Resumen que el caso está “esclarecido”