La Sala I de la Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva de Federico Balbuena, empresario automotor de 34 años acusado de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por violencia de género contra su expareja.

El tribunal rechazó el recurso interpuesto por la defensa del imputado, que continuará detenido en la Unidad Carcelaria N° 53 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas.

La medida de prisión había sido solicitada por la fiscal Marcela Semería, titular de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Pilar. Balbuena permanecerá privado de su libertad hasta que la causa sea elevada a juicio oral.

Puede interesarte

El caso

El caso tomó estado público a fines de marzo, cuando la denunciante difundió en redes sociales videos que registraban violentas agresiones físicas en un departamento de Pilar. Las imágenes generaron una amplia repercusión y derivaron en una serie de medidas judiciales.

Según consta en la investigación, la relación entre Balbuena y la denunciante comenzó en 2019. Convivieron aproximadamente tres años y, tras la separación en noviembre de 2024, mantuvieron vínculos laborales en una concesionaria de vehículos de Luján.

Durante la instrucción, la fiscalía reunió declaraciones de seis testigos —entre ellos compañeros de trabajo— que describieron conductas de maltrato y destrato hacia la mujer en el ámbito laboral por parte del acusado.

Declaración del imputado

En las últimas semanas, Balbuena solicitó ampliar su declaración indagatoria tras cambiar de abogado defensor. Ante la fiscal Semería, reconoció la existencia de discusiones y situaciones de violencia con su expareja, y manifestó arrepentimiento por lo ocurrido.

Sobre un episodio investigado de septiembre de 2024, sostuvo que la discusión se originó por cuestiones laborales y que posteriormente ambos volvieron a encontrarse. Al referirse a otro hecho denunciado de mayo del mismo año, declaró que concurrió al domicilio de la mujer a retirar elementos de la empresa compartida y que la visita derivó en una nueva discusión.

Pericias y nuevos testimonios

La fiscalía dispuso la realización de pericias psicológicas para el imputado y la denunciante, previstas para agosto, que serán incorporadas al expediente. Paralelamente, continúan las declaraciones de testigos propuestos por ambas partes.

Balbuena registra antecedentes judiciales vinculados a denuncias por presuntas estafas y una denuncia previa por abuso sexual en otra jurisdicción. En un allanamiento realizado en enero en su domicilio, efectivos policiales secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. La denunciante no refirió haber sido amenazada con esas armas.

Tras la difusión pública del caso, una mujer que habría trabajado con Balbuena en una concesionaria presentó una denuncia en su contra por presunto abuso sexual y amenazas. Esas actuaciones tramitan por separado.

La investigación principal continuará bajo la órbita de la Fiscalía de Pilar hasta determinar si existen elementos suficientes para llevar al acusado a juicio oral.