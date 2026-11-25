Avanza la investigación del caso por la amenaza de muerte contra el Papa León XIV, que tiene como principal acusado a un hombre de Pilar.

Es que en las últimas horas, el juez Federal de Campana Adrián González Charvay procesó sin prisión preventiva a Damián Avelino Giles, de 49 años, quien está acusado de haber realizado una amenaza telefónica contra el Sumo Pontífice días antes de su llegada al país.

El hombre, de profesión albañil y domiciliado en Pilar, está señalado como el presunto autor del llamado a la línea de emergencias 911. Tras la investigación, el acusado quedó imputado por amenazas anónimas agravadas en concurso ideal con intimidación pública agravada.

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El episodio ocurrió el 6 de noviembre de 2026, a las 12.31, cuando desde una línea telefónica se realizó una llamada al 911. Durante la comunicación, que se concretó desde una zona próxima a Pilar, una voz masculina dijo: “Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa”.

Los investigadores llegaron hasta Giles y el 7 de noviembre realizaron un procedimiento en una vivienda de la localidad de Villa Rosa donde el hombre fue detenido.

Durante el operativo se secuestraron tres teléfonos celulares, entre ellos un equipo TCL con un chip de Personal.

Según consta en la investigación, Giles entregó voluntariamente el código PIN del aparato y los investigadores detectaron que la llamada realizada al 911 había sido eliminada. También encontraron un dron negro con su correspondiente control remoto, cuya utilidad y eventual vinculación con la investigación quedaron bajo análisis.

La Justicia también ordenó un peritaje acústico sobre la voz registrada durante la llamada. El resultado no permitió establecer una identificación debido a la escasa duración de la comunicación.

Giles declaró el 10 de noviembre y negó haber realizado la amenaza.

Pese a esos elementos, el juez federal de Campana consideró que existe, para esta etapa de la investigación, un cuadro indiciario y documental suficiente para dictar el procesamiento, medida que se declaró sin prisión preventiva.

Es que el magistrado consideró que no existen riesgos procesales concretos que justifiquen mantener al acusado detenido, por lo que ordenó su inmediata libertad.

De todos modos, Giles no podrá salir del país, deberá mantener un domicilio constituido, informar un número telefónico y comunicar cualquier ausencia superior a 24 horas. Además, el juez ordenó un embargo de $53.500.000 sobre sus bienes.

Una vez que el procesamiento quede firme, la causa avanzará hacia el cierre de la etapa de instrucción. Charvay dispuso entonces correr vista al fiscal federal Sebastián Bringas para evaluar los pasos siguientes y una eventual elevación a juicio oral.