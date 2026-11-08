Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Pilar a un hombre acusado de amenazar de muerte al Sumo Pontífice León XIV, quien está pronto a arribar al país.

Según especificaron voceros de la investigación que se inició el pasado viernes 6 de noviembre, se trata de un hombre de 49 años que reside en la localidad de Villa Rosa.

Las fuentes resaltaron a Pilar de Todos que todo inició a partir de una denuncia anónima recibida en el 911 de La Plata, en la que se alertaba sobre las amenazas proferidas por un hombre contra el máximo representante de la Iglesia Católica.

A raíz de ello, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, con actuación de la Secretaría Penal Nº2, a cargo del Dr. Ocampo.

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Así, se llevó adelante la pesquisa por parte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, cuyos efectivos iniciaron diversas diligencias investigativas mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas.

“Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor de las intimidaciones, un ciudadano argentino radicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar provincia de Buenos Aires”, consignaron.

En ese contexto, se desplegaron tareas de campo, vigilancias subrepticias e intervenciones telefónicas, junto con un arduo trabajo interdisciplinario del personal especializado.

Asimismo, colaboró el Departamento Técnico del Cibercrimen, que brindó apoyo operativo mediante la utilización de tecnología IMSI Catcher, herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil utilizado para emitir las presuntas amenazas.

Ante la gravedad de los hechos investigados y el riesgo advertido, el juzgado interventor dispuso una orden de allanamiento de carácter urgente, que fue concretada sobre un inmueble ubicado en la calle Carlos Morel, en Villa Rosa.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular directamente vinculado con las amenazas, además de otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).

Finalmente, el detenido, un ciudadano argentino de 49 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente imputado por el delito de amenazas.