Un hombre de 31 años fue imputado por homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo luego de ser acusado de encerrar a su madre dentro de una cámara frigorífica en una vivienda de la localidad de Villa Rosa, en Pilar.

El acusado, identificado por sus iniciales como A. A., quedó detenido tras un episodio ocurrido el sábado por la tarde. La víctima, Z. M., de 50 años, fue rescatada por un vecino luego de permanecer varias horas dentro del equipo de frío.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el hecho se originó cerca de las 10 de la mañana cuando madre e hijo mantuvieron una discusión vinculada a cuestiones económicas.

Posteriormente ambos ingresaron a la cámara frigorífica que la mujer utiliza para su emprendimiento de venta de pescado congelado, con el objeto de seleccionar productos para lanzar ventas con motivo de la Semana Santa.

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En ese contexto, el hombre habría empujado a su madre, salido del interior del equipo y trabado la puerta desde afuera, dejándola encerrada mientras el sistema de refrigeración continuaba en funcionamiento.

La mujer permaneció dentro de la cámara durante aproximadamente tres horas, hasta que un vecino escuchó golpes y pedidos de auxilio provenientes de la vivienda. El hombre saltó el portón de la propiedad y logró abrir el acceso, liberando a la víctima.

Según indicaron fuentes de la investigación citadas por el diario La Nación , al momento de ser rescatada la mujer alcanzó a decir: “Mi hijo me quiso matar”.

Tras el episodio, la víctima permaneció unos minutos al sol para recuperar la temperatura corporal. Según se indicó, presentaba un principio de hipotermia, aunque logró recuperarse poco después.

Posteriormente, al revisar su habitación, la mujer advirtió que faltaba un cofre de seguridad que contenía alrededor de 30 millones de pesos, además del equipo DVR que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda.

El lugar del inmueble de dónde faltaron 30 millones de pesos. Foto La Nación.

Horas más tarde A. A. regresó al domicilio, momento en que se produjo un nuevo intercambio con su madre. Según reconstruyó La Nación a partir de fuentes judiciales, el hombre intentó desligarse del episodio y le dijo: “Te entraron a robar. ¿Cómo me decís que te encerré yo?”.

Una vecina que declaró como testigo aseguró además que la mujer le recriminó lo ocurrido y le dijo: “Lo que me hiciste no tiene perdón”. De acuerdo con esa misma declaración, en medio de la discusión el acusado también habría lanzado una advertencia: “Si me hacés la denuncia, apareces con un tiro”.

Tras el episodio se dio aviso al 911 y personal policial del Comando de Patrullas de Pilar procedió a su aprehensión.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien imputó al acusado por homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo.

En el marco de la investigación, el fiscal dispuso que tanto el imputado como la víctima sean sometidos a pericias psicológicas.

Durante su declaración indagatoria, el acusado negó las acusaciones formuladas por su madre, indicaron fuentes judiciales.

Por el momento, el expediente no incluye una imputación por robo, aunque ese aspecto continúa bajo análisis dentro de la investigación.