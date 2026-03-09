Un grave episodio de violencia familiar se registró en la localidad de Villa Rosa, Pilar, cuando un hombre de 32 años fue detenido acusado de encerrar a su madre en una cámara frigorífica tras una discusión ocurrida en una vivienda del barrio Loma Linda.

El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Villanueva, donde madre e hijo comenzaron a discutir en medio de un conflicto que, según trascendió, se originó luego de que el hombre sustrajera una importante suma de dinero del domicilio.

Encerrada en una cámara frigorífica

De acuerdo a la información policial reunida por Pilar de Todos, en el marco de la disputa el sujeto redujo a la mujer de 50 años y la encerró dentro de una cámara de frío instalada en la vivienda. El equipo es utilizado por la víctima para almacenar pescado que luego comercializa.

Mientras permanecía encerrada, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio, situación que fue advertida por un vecino de 38 años, quien decidió comunicarse con el 911.

A partir del llamado se desplazaron al lugar efectivos del Comando de Patrulla de Pilar, correspondientes a las zonas 27 y 28, que ingresaron a la vivienda y lograron localizar a la víctima dentro de la cámara frigorífica, procediendo a liberarla.

Denuncia por robo millonario

Una vez rescatada, la mujer manifestó a los efectivos que su hijo la había encerrado en el lugar y que además le había sustraído dinero en efectivo. El hombre se habría llevado 30 millones de pesos y 400 dólares que se encontraban en el domicilio.

El acusado permanecía en la vivienda al momento del procedimiento, por lo que fue inmediatamente aprehendido por los policías.

La causa quedó caratulada como “Aprehensión por privación ilegal de la libertad y robo” e interviene la UFI N° 4 de Pilar.

Las actuaciones fueron instruidas por personal de la comisaría Pilar 6ª, con jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.