La Secretaría de Seguridad municipal y la Policía de Pilar aprehendieron a 39 personas durante los 11 operativos de saturación desplegados en el fin de semana largo. Tres de los detenidos circulaban con pedido de captura activo por distintos delitos momento de ser interceptados.

Los operativos se distribuyeron en todo el partido: cuatro en Pilar, tres en Manuel Alberti, dos en Del Viso y dos en Villa Rosa.

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Durante las recorridas, las fuerzas identificaron a más de 4.650 personas y controlaron 3.170 rodados.

Controles antipicadas

En paralelo, continuaron los procedimientos contra las picadas ilegales en Villa Astolfi, sobre la Colectora de Panamericana, en las inmediaciones del Peaje Larena y el kilómetro 43. Los controles se sostuvieron durante todo el fin de semana.

En operativos similares concretados semanas atrás, las fuerzas de seguridad habían llegado a secuestrar unos 30 vehículos.