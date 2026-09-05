La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para Hernán Bonda y Elías Fernández, dos de los acusados por el crimen de Sebastián Ochoa, el joven oriundo de Manuel Alberti que fue asesinado en José C. Paz cuando un grupo de motochorros intentó robarle la moto.

Ambos están imputados por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, la figura más grave prevista en el Código Penal para este tipo de casos.

El pedido fue formulado por la fiscal Ana María Armetta y por la abogada querellante Marcela Durán, según consignó Elizabeth, madre de la víctima, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. "Los acusan por lo más grave que hay en nuestro Código Penal", expresó la mujer, que estuvo acompañada por familiares de otras víctimas al conocerse el pedido.

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Un ataque en nueve cuadras

El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024. Sebastián había salido de su trabajo como playero en una estación de servicio Shell y se dirigía en moto hacia su domicilio en Manuel Alberti en Pilar cuando fue perseguido por cuatro motochorros que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras. Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a bajar del rodado. Ochoa no opuso resistencia y entregó la moto, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda cuando ya se retiraba del lugar, y le provocó la muerte en el acto.

De las cuatro personas que habrían participado del ataque, solo Bonda y Fernández fueron procesados como responsables directos. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos: uno de ellos es conocido en la causa por el apodo "Pasi" o "Pasita".

El reclamo de la familia

En tanto, Elizabeth denunció el silencio que rodea a los prófugos en el barrio donde vivirían. "Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", sostuvo, al calificar de "cobardes" a los señalados. Antes del inicio del juicio, la familia había convocado a la comunidad a movilizarse con un pedido concreto: "Acompañanos a pedir cadena perpetua para los asesinos".

La espera del veredicto

El fallo se conocerá mediante una audiencia virtual el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9.30, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, ubicado en la calle Lincoln 381.

Sebastián tenía 26 años. Además del hijo que ya había tenido, esperaba el nacimiento de su segunda hija, a quien no llegó a conocer: murió apenas una semana antes de que naciera.