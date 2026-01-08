El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Martín programó el debate oral para el 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. Dos acusados enfrentarán cargos que podrían derivar en prisión perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Martín estableció el cronograma del juicio oral y público por el asesinato de Sebastián Ochoa, el joven trabajador asesinado durante un asalto en José C. Paz.

Las audiencias se realizarán los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026, desde las 9.30, según dispuso el juez Gustavo Alfredo Varvello. Ochoa tenía 26 años y se desempeñaba en una estación de servicio.

El hecho ocurrió en la madrugada del 19 de enero de 2024, cuando regresaba a su domicilio en Manuel Alberti a bordo de su motocicleta, luego de finalizar su jornada laboral. En el trayecto fue abordado por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle el rodado, en José C. Paz.

De acuerdo a la causa, la víctima no opuso resistencia y entregó la moto. Sin embargo, uno de los agresores le efectuó un disparo a corta distancia, que le provocó la muerte en el lugar. Por el homicidio llegarán a juicio Hernán Ariel Bonda y Elías Santiago Fernández, ambos detenidos.

Están imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio calificado, un delito que contempla la pena de prisión perpetua. En el expediente también figura Juan Eduardo Saavedra, acusado por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de uso civil, aunque no está señalado como autor material del crimen.

La instrucción judicial determinó que en el ataque intervinieron al menos cuatro personas. Sin embargo, solo dos fueron procesadas como responsables directos, ya que el resto de los sospechosos no pudo ser detenido por falta de elementos probatorios para dictar prisión preventiva. Sebastián Ochoa era padre de un niño de dos años y su pareja cursaba un embarazo al momento del asesinato.

El caso generó una fuerte conmoción social y múltiples reclamos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes denunciaron reiterados episodios de inseguridad en la zona. En el segundo aniversario del crimen, el próximo 19 de enero, está prevista una movilización en su memoria. La familia se prepara para enfrentar el juicio, al que consideran determinante para evitar que el hecho quede impune.

El crimen

El crimen se registró cuando la víctima salía de trabajar y lo mataron a quemarropa para robarle la moto. Ochoa, residente de Manuel Alberti y empleado de una estación de servicio Shell en el barrio "El Chelito" (Tortuguitas), fue interceptado por los malvivientes cuando salía de su puesto laboral en José C. Paz y retornaba a Manuel Alberti.

Los motochorros lo abordaron y le exigieron la entrega de su motocicleta. Los delincuentes dispararon a quemarropa, alcanzando a Ochoa en el pecho, aunque el joven no presentó resistencia.