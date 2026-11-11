Cuatro personas con pedido de captura activo fueron aprehendidas durante operativos de saturación en distintas localidades del distrito, en el marco de un despliegue de prevención y control de la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de Pilar.

En total, el despliegue permitió la aprehensión de 63 personas, entre ellas las cuatro con pedido de captura por diversos delitos. Durante las últimas horas se concretaron 12 operativos de saturación.

Doce operativos repartidos en tres localidades

Los procedimientos se distribuyeron en partes iguales: cuatro en Pilar, cuatro en Champagnat y cuatro en Villa Rosa, según informó la Secretaría de Seguridad.

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Desde esa área indicaron que el despliegue forma parte del trabajo permanente para fortalecer la prevención y la presencia territorial, mediante la coordinación de los distintos cuerpos operativos y el uso de las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.

El Centro de Monitoreo Antonio Toro, clave en la detención por un hurto de moto

En paralelo, el seguimiento en tiempo real del Centro de Monitoreo Zonal Antonio Toro permitió que agentes de la Guardia Urbana detuvieran a un sospechoso por la sustracción de una motocicleta en Presidente Derqui.

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, los monitoristas lo detectaron cerca de las calles Salta y Entre Ríos, cuando circulaba a pie, y minutos después observaron que trasladaba una motocicleta blanca de 110 cilindradas. Fue interceptado a pocas cuadras y no pudo acreditar la propiedad del rodado. El dueño confirmó que había sido sustraída del interior de su vivienda, y el detenido quedó en el marco de una causa por hurto.