Agentes de la Guardia Urbana procedieron a la detención de un sujeto acusado de haber sustraído una motocicleta en la localidad de Presidente Derqui.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio señalaron que la aprehensión se pudo concretar gracias al seguimiento en tiempo real efectuado por el Centro de Monitoreo Zonal Antonio Toro.

Los voceros indicaron que los monitoristas que se desempeñan en el módulo de Toro detectaron al sospechoso en las inmediaciones de las calles Salta y Entre Ríos, cuando circulaba a pie.

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Minutos después, observaron que trasladaba una motocicleta blanca de 110 cilindradas, lo que motivó la intervención de los móviles de Guardia Urbana.

Mediante el seguimiento de las cámaras y la coordinación con los móviles en recorrida, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras y, siempre según las mismas fuentes, no pudo acreditar la propiedad del rodado.

Posteriormente, se logró identificar al propietario, quien confirmó que la motocicleta había sido sustraída del interior de su vivienda.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, en el marco de una causa por hurto.