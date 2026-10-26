Cuarenta y cinco personas fueron aprehendidas en Pilar, en el marco de operativos de saturación. Seis de ellas tenían pedidos de captura activos, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Seguridad.

Quince operativos en cinco localidades

En las últimas jornadas se realizaron 15 operativos de saturación en distintas localidades. Presidente Derqui concentró seis; Pilar y Villa Rosa, tres cada una; Manuel Alberti, dos, y Del Viso, uno.

Más de 6500 verificaciones

Según informó la Secretaría de Seguridad, en articulación con la Policía de Pilar, los controles dejaron 4066 personas identificadas y 2455 vehículos verificados, lo que supera las 6500 verificaciones en todo el distrito.

Además, se remitieron 43 vehículos: 20 autos y 23 motos.

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Prevención y tecnología

Desde la Secretaría señalaron que estas acciones forman parte del trabajo preventivo que desarrolla el área. El objetivo es fortalecer la presencia territorial, la coordinación entre los distintos cuerpos y el uso de las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.

Detenido acusado de robo

Por otro lado, un hombre fue detenido en Villa Astolfi, acusado de haberle robado el celular a una persona que esperaba el tren en la estación. Habría escapado por las vías y, tras ser seguido a través de las cámaras de monitoreo, fue interceptado por la Guardia Urbana.

El hecho habría sido advertido por personal policial de la estación, que informó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sobre el robo y la fuga del sospechoso por las vías del ferrocarril.

Según pudo saber Pilar de Todos, los operadores relevaron de inmediato las cámaras de la zona y habrían logrado identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido. Según las imágenes, circuló por la calle Santa Lucía y luego subió a un Chevrolet Prisma blanco, en la intersección de Santa Fe y Las Piedras.

Operativo cerrojo

Con esa información transmitida en tiempo real, los móviles de la Guardia Urbana desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo y aprehender al sospechoso a pocos metros del lugar, siempre de acuerdo a las fuentes.

Durante el procedimiento, realizado en presencia de un testigo, los agentes habrían hallado el celular sustraído, junto a otros tres dispositivos móviles. Uno de ellos, según las fuentes, fue reconocido como propio por el sospechoso.

El hombre, de 36 años y con domicilio en Moreno, quedó a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como Robo, con intervención de la UFI 4 de Pilar.