Efectivos de la Guardia Urbana, en conjunto con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) aprehendieron a un sujeto de 36 años, acusado de haber robado un teléfono celular en una estación de trenes.

El hecho se produjo en la estación de Villa Astolfi del Tren San Martín donde, según los voceros de la Secretaría de Seguridad, el acusado habría sustraído el aparato a una persona que esperaba en el andén.

La secuencia, “fue advertida por personal policial de la estación, que informó al COM sobre el robo y la posterior fuga del sospechoso por las vías del ferrocarril”, ampliaron desde la Secretaría.

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Así, los operadores iniciaron el relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona, logrando identificar al acusado y reconstruir su recorrido de escape.

A través de las imágenes, observaron que circulaba por la calle Santa Lucía y posteriormente abordaba un Chevrolet Prisma blanco, en la intersección de Santa Fe y Las Piedras.

Con esta información transmitida en tiempo real, los móviles de Guardia Urbana desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo y aprehender al sospechoso a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, realizado en presencia de un testigo, los agentes hallaron el celular sustraído junto a otros tres dispositivos móviles, uno de los cuales fue reconocido como propio por el aprehendido.

El detenido, domiciliado en Moreno, quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como Robo, con intervención de la UFI 4 de Pilar.