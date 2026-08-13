El hombre acusado de hacerse pasar por médico para estafar a una familia de Pilar continúa detenido, después de que una jueza de Morón rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

Se trata de Pablo Emanuel Thomas Llanes, conocido como "Dr. Estafa", quien en Pilar engañó a Lilia Solange Palina, vecina del barrio La Lonja, haciéndose pasar por "doctor Rivarola" —tomando la identidad real de un especialista del Hospital Austral de Pilar— para sacarle 660.000 pesos destinados, supuestamente, al traslado de insumos médicos para su hijo Bruno, un nene con una cardiopatía congénita que falleció en mayo pasado.

Un esquema replicado en varias provincias

El acusado, un tucumano de 39 años, utilizaba el alias "Lucas Miciones" y también se presentaba como neurocirujano del Hospital Fernández o del Posadas para captar a otras víctimas. Según informó Infobae, los damnificados le enviaban dinero a billeteras virtuales, en depósitos de entre 30.000 y 100.000 pesos, y una vez cobrado el monto el sospechoso cortaba toda comunicación y bloqueaba los contactos.

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Para eludir el rastreo judicial, Llanes utilizaba líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros, mayormente ciudadanos del norte del país, que descartaba apenas consumaba cada engaño. Los investigadores lo vinculan con maniobras similares en Catamarca, Cañuelas, Córdoba, Tucumán y Merlo, además del caso de Pilar.

Detuvieron también a un cómplice

En la causa también quedó detenido Hernán Exequiel Almeida, arrestado en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde trabajaba. La fiscalía lo imputó como partícipe necesario de la estafa y la jueza también le negó la excarcelación.

Por qué la Justicia rechazó la libertad

La jueza María Cecilia Drago, quien subroga el Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón, fundamentó su decisión al valorar "la actitud asumida por los causantes, quienes, actuando en forma organizada y con una clara división de roles, ocasionaron un perjuicio patrimonial a las víctimas".

En tanto, la magistrada consideró que Llanes y Almeida "se beneficiaron con el estado de vulnerabilidad los damnificados que estaban en búsqueda de la realización de un estudio médico urgente" y remarcó que, de recuperar la libertad, los acusados podrían continuar desplegando las mismas maniobras o influir sobre las víctimas para "destruir, modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba".

Drago también tuvo en cuenta que Llanes registra al menos una causa previa por el mismo delito en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, donde tiene pendiente una declaración indagatoria.

Llanes había sido detenido días atrás en un hotel de Almagro por la Policía de la Ciudad, luego de que un empleado del lugar lo reconociera. La causa quedó caratulada como estafa e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó.