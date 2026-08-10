Pablo Emanuel Thomas Llanes, el hombre señalado por hacerse pasar por médico para estafar a familias que atravesaban situaciones de salud complejas, fue detenido en un hotel familiar del barrio porteño de Almagro. Entre sus víctimas hay una familia de Pilar, a la que le sustrajo 660.000 pesos.

El operativo se concretó luego de que los propios huéspedes del hotel lo reconocieran a partir de publicaciones difundidas en los últimos días sobre las denuncias en su contra y dieran aviso a la Policía a través del 911. Al llegar al lugar, los efectivos verificaron su identidad y confirmaron que existía una orden judicial para su arresto.

Una causa que ya sumaba varias denuncias

Según El Liberal, la investigación había comenzado a partir de la denuncia de una persona que aseguró haber sido engañada cuando buscaba conseguir un estudio médico para un familiar con una enfermedad grave. El acusado se presentaba con una identidad falsa y afirmaba desempeñarse como neurocirujano del Hospital Fernández para convencer a sus víctimas de transferir dinero destinado, supuestamente, a insumos médicos.

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En uno de esos casos, la víctima transfirió 110.000 pesos para adquirir un contraste que, según el falso profesional, era indispensable para una resonancia magnética. Al acudir al hospital, descubrió que el médico nunca había trabajado allí.

El caso de Pilar: usurpó la identidad de un médico del Austral

La causa también incluye la denuncia de Lilia Solange Palina, vecina del barrio La Lonja, en Pilar, mamá de Bruno, un nene de 12 años que padecía una cardiopatía congénita y falleció en mayo pasado. La familia había lanzado una colecta solidaria para costear una angioplastía por cateterismo, cuyo tratamiento e insumos ascendían a 75 millones de pesos.

Llanes se contactó con Lilia haciéndose pasar por "doctor Rivarola", tomando el nombre real de Marcelo Rivarola, jefe de Hemodinamia del Hospital Austral de Pilar y también víctima del robo de identidad.

Con los datos que había extraído de la publicación de la colecta, le aseguró que ya contaba con los insumos para la operación y le pidió una transferencia de 660.000 pesos en concepto de "costo de traslado" del equipamiento.

"Me hablaba en terminología clínica específica, pero con cosas que después vos ponés en internet y te aparecen", relató Lilia, de acuerdo con Primer Plano Online. La mujer transfirió el dinero a la cuenta personal del estafador y, al advertir la maniobra, radicó la denuncia en la comisaría de La Lonja. Desde entonces, el sospechoso había dejado de responder los mensajes.

Otras víctimas y la situación judicial

Los investigadores vinculan a Llanes con maniobras similares en Catamarca, Cañuelas, Córdoba, Tucumán y otros puntos del país, además de una campaña solidaria en Merlo en julio, donde también podría haber actuado. La causa está a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó, mientras que la orden de captura había sido autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón.

Tras la detención, el imputado quedó a la espera de ser trasladado para prestar declaración ante la Justicia, que ahora buscará establecer si existen más víctimas afectadas por el mismo método de engaño.